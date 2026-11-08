Corendon: meer verdienen of betaalbare tickets naar Curaçao?

Corendon zou aanzienlijk meer geld kunnen verdienen op Curaçao door minder nadruk te leggen op eigen vluchten vanuit Europa en meer hotelkamers te verkopen aan Amerikaanse toeristen. Die betalen volgens topman Atilay Uslu doorgaans hogere kamerprijzen dan Europese vakantiegangers. Toch is dat voor hem geen vanzelfsprekende keuze.

Duurdere tickets

Minder betaalbare vluchten zouden namelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de ticketprijzen en de inwoners van het eiland. Dat zegt Uslu in een interview met CMAR. De ondernemer schetst daarin een opmerkelijke commerciële afweging. Een dergelijke koerswijziging zou volgens hem leiden tot aanzienlijk hogere ticketprijzen, waardoor ook inwoners die afhankelijk zijn van de verbinding met Nederland worden geraakt. Uslu benadrukt dat ondernemingen volgens hem niet uitsluitend naar het financiële rendement moeten kijken. Corendon heeft inmiddels ongeveer 1.200 mensen op Curaçao in dienst en de ondernemer beschouwt het eiland als een belangrijk centrum van zijn bedrijfsactiviteiten.

Meer dan alleen winstmaximalisatie

Als meerderheidsaandeelhouder heeft hij naar eigen zeggen bovendien de vrijheid om bij zakelijke beslissingen andere belangen mee te wegen dan alleen winstmaximalisatie. Die benadering komt volgens hem ook naar voren wanneer het bedrijf economisch mindere tijden doormaakt. In plaats van direct naar ontslagen te grijpen, accepteert Corendon volgens Uslu in zulke situaties het bedrijfsresultaat. Hij vindt dat ondernemen niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de mensen die bij het bedrijf werken plezierig moet blijven.