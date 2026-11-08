KLM zet structureel Boeing 737 van Transavia in op eigen vluchten

Een Boeing 737 die normaal gesproken voor Transavia vliegt, wordt sinds 2 november onafgebroken ingezet op vluchten met een KL-vluchtnummer. Het is geen nieuwe constructie binnen de luchtvaartgroep, maar de structurele inzet van het groene toestel bij KLM valt wel op.

Opvallende verschijning op KLM-vluchten

Op Flightradar24 is te zien dat de PH-HZG sinds deze maand wordt ingezet op vluchten onder de code van KLM. Het toestel behoort tot de vloot van Transavia, maar voert daarmee tijdelijk reguliere KLM-vluchten uit. Dat betekent overigens niet dat de twee maatschappijen hun vloot voor het eerst met elkaar uitwisselen. Binnen de luchtvaartgroep komt het vaker voor dat vliegtuigen en bemanningen tussen de maatschappijen worden uitgewisseld wanneer daar operationeel behoefte aan is. Zo kan KLM bij een tekort aan beschikbare toestellen een beroep doen op de vloot van dochtermaatschappij Transavia.

Capaciteit benutten

In een video legt mr.flightattendant uit hoe de constructie werkt. ‘Transavia is een dochtermaatschappij van KLM. En als KLM een tekort heeft aan toestellen, dan lenen we dus een toestel bij de dochtermaatschappij’, vertelt hij. Het is daarbij ook mogelijk dat reizigers aan boord van een Transavia-vliegtuig juist KLM-personeel tegenkomen. Achter de schermen is het vooral een manier om de beschikbare capaciteit binnen de luchtvaartgroep zo efficiënt mogelijk te benutten.