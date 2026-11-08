Rintel over salarisverlaging: ‘Niet de opgave van één groep KLM’ers’

Een dag na de bekendmaking van ingrijpende maatregelen blikt KLM-topvrouw Marjan Rintel terug op een bewogen dag. Ook reageert ze op de suggestie om de salarissen van specifieke groepen medewerkers te verlagen om de financiële problemen aan te pakken. Volgens haar is dat een te beperkte benadering van de uitdagingen waar KLM voor staat. ‘Dit is niet de opgave van één groep KLM’ers’, aldus Rintel.

‘Ons voortbestaan is niet vanzelfsprekend’

Rintel erkent dat de aankondigingen onzekerheid en emoties oproepen bij medewerkers, reizigers en anderen die bij de maatschappij betrokken zijn. ‘Gisteren was een heftige dag voor KLM. We hebben pijnlijke besluiten aangekondigd omdat we op een kantelpunt staan. Want ons voortbestaan als bedrijf is niet vanzelfsprekend’, schrijft de topvrouw. Volgens haar wordt KLM geconfronteerd met uiteenlopende externe omstandigheden die de bedrijfsvoering bemoeilijken. Tegelijkertijd vindt ze dat de maatschappij ook kritisch naar zichzelf moet kijken. ‘Er zijn allerlei externe factoren die het ons moeilijk maken, maar ons eigen huis ruimen we zelf op. Daarom pakken we door. Daarom maken we de organisatie kleiner, eenvoudiger en productiever.’ Met die koers wil KLM de eigen organisatie structureel verbeteren en meer financiële ruimte creëren voor de toekomst.

KLM moet financieel sterker worden

De maatregelen zijn volgens Rintel noodzakelijk om de financiële positie van KLM te versterken. De airline moet voldoende financiële reserves opbouwen om te kunnen blijven investeren in vliegtuigen, dienstverlening en personeel. ‘KLM heeft meer vet op de botten nodig om te blijven investeren in onze vloot, klanten en mensen. Niets doen zou veel pijnlijker zijn’, stelt ze. Daarmee reageert de topvrouw ook op kritiek en discussies over de oorzaken van de problemen bij de luchtvaartmaatschappij. Volgens haar ligt de oplossing niet simpelweg bij externe partijen of afzonderlijke kostenposten. Ze verwijst daarbij expliciet naar suggesties dat de maatregelen vooral voortkomen uit druk vanuit Frankrijk.

Salarissen

Rintel reageert op suggesties om de salarissen van specifieke groepen medewerkers te verlagen. ‘Dit is niet de opgave van één groep KLM’ers. Als we uit deze turbulentie willen komen, dan doen we dat samen’, aldus de topvrouw. Ze benadrukt dat de veranderingen in overleg met de medezeggenschap en vakbonden moeten plaatsvinden. Van beide partijen verwacht ze een constructieve houding en bereidheid om mee te werken aan structurele verbeteringen.