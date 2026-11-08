TUI fly schrapt 17 bestemmingen

TUI fly gooit het zomernetwerk vanuit België voor 2027 flink om. De Belgische luchtvaartmaatschappij schrapt zeventien bestemmingen, maar gaat op de overblijvende routes juist vaker vliegen. Tegelijkertijd worden vier nieuwe bestemmingen aan het netwerk toegevoegd. Per saldo neemt het aantal vluchten toe. ‘Minder bestemmingen, maar meer vluchten’, zegt Peter Glade, commercieel directeur van TUI Airlines.

Aanzienlijke gevolgen

De nieuwe strategie heeft aanzienlijke gevolgen voor het Belgische zomernetwerk. In totaal verdwijnen zeventien bestemmingen, waaronder het Spaanse eiland Menorca en de Italiaanse steden Catania en Napels. Daar staat tegenover dat vier nieuwe bestemmingen worden toegevoegd, waarmee het totale aanbod op 49 bestemmingen uitkomt. Volgens Glade verandert ongeveer een derde van het vluchtaanbod, meldt Belga.

Ondanks het kleinere aantal bestemmingen verwacht TUI fly uiteindelijk meer vluchten uit te voeren dan tijdens de vorige zomer. Het aantal vluchten stijgt met vier procent, terwijl de beschikbare stoelcapaciteit met drie procent toeneemt tot ongeveer 1,9 miljoen zitplaatsen. Ook het aantal driehoeksvluchten wordt teruggebracht. Bij dergelijke verbindingen doet een vliegtuig tijdens één vlucht meerdere bestemmingen aan, waardoor passagiers niet altijd rechtstreeks naar hun eindbestemming reizen. TUI wil dergelijke constructies zo veel mogelijk uitfaseren, omdat ze volgens de maatschappij minder aantrekkelijk zijn voor reizigers.

TUI kiest voor hogere frequenties

Met de ingreep wil TUI fly haar positie op de Belgische markt versterken. De maatschappij vloog tot dusver op veel bestemmingen slechts één of twee keer per week. Die beperkte frequenties maakten het volgens Glade relatief eenvoudig voor concurrenten om marktaandeel af te snoepen. Zij konden op dagen waarop TUI niet vloog aantrekkelijke tarieven aanbieden en tegelijkertijd de prijzen verlagen wanneer beide maatschappijen wel op dezelfde route actief waren. Daardoor kwam de rendabiliteit van TUI onder druk te staan.

De luchtvaartmaatschappij wil dat probleem aanpakken door haar capaciteit te concentreren op een kleiner aantal bestemmingen, waar zij vervolgens vaker naartoe vliegt. Vooral bestemmingen waar touroperator TUI over eigen hotelcapaciteit beschikt, krijgen daarbij een belangrijke rol. Zulke locaties noemt de maatschappij ‘versterkte burchten’: door de combinatie van vluchten en accommodaties kan een groot deel van de vliegtuigstoelen al via pakketreizen worden verkocht.

Vertrek vanaf Antwerpen

De netwerkherziening volgt op een eerdere beslissing om de luchthaven van Antwerpen te verlaten. TUI fly voert daar eind maart 2027, na afloop van het huidige winterseizoen, de laatste vlucht uit. De maatschappij concentreert haar Belgische activiteiten voortaan op Brussels Airport en Oostende-Brugge. Volgens Arjan Kers, managing director van TUI in België en Nederland, blijft de luchtvaartmaatschappij zich nadrukkelijk aan beide luchthavens verbinden. Daarmee verdwijnen de activiteiten in Antwerpen, terwijl Brussel en Oostende een grotere rol krijgen binnen de Belgische operatie.