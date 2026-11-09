Air France bereikt bijzondere mijlpaal met Airbus A220

Air France heeft een bijzondere mijlpaal bereikt met de aflevering van de zestigste Airbus A220. Daarmee is de vloot van dit type bij Air France in vijf jaar tijd flink uitgebreid.

Belangrijke pijler

De introductie van de Airbus A220 bij Air France vond plaats op 31 oktober 2021. Die dag vertrok het eerste exemplaar vanuit Parijs Charles de Gaulle voor een commerciële vlucht naar Berlijn Tegel. Vijf jaar later is het type uitgegroeid tot een belangrijke pijler binnen het Europese routenetwerk van de maatschappij. De zestigste A220, die de naam ‘Mimizan’ draagt, voegt zich bij de vloot met registratie F-HOZJ.

24 miljoen passagiers

Air France zet de A220 inmiddels in op vijftig bestemmingen. Het toestel vliegt onder meer naar Istanbul, Genève en Brest. In de afgelopen vijf jaar hebben bijna 24 miljoen passagiers met het vliegtuig gereisd. De cabine beschikt over 148 stoelen en is ingericht in een configuratie met vijf stoelen per rij. Daardoor heeft volgens Air France tachtig procent van de passagiers een stoel aan het raam of aan het gangpad. Ook op het gebied van connectiviteit wordt geïnvesteerd. Inmiddels beschikt 85 procent van de operationele A220-vloot over gratis snelle wifi. De overige toestellen moeten uiterlijk in februari 2027 worden aangepast.

Opleiding

De uitbreiding van de A220-vloot vraagt ook om de nodige investeringen in personeel en opleiding. Air France heeft inmiddels 720 piloten en 1.800 cabinebemanningsleden specifiek voor het type opgeleid. Daarnaast zijn driehonderd technici gecertificeerd om onderhoud aan de toestellen uit te voeren en staan 460 grondmedewerkers klaar voor de dagelijkse afhandeling. Volgens de luchtvaartmaatschappij kon de integratie van de A220 daardoor in een uitzonderlijk hoog tempo plaatsvinden. Jaarlijks werden tussen de twaalf en vijftien exemplaren afgeleverd, ook gedurende de coronaperiode. Air France spreekt daarbij van het snelste integratietempo voor een nieuw vliegtuigtype in de geschiedenis van de maatschappij.