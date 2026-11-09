Bijzonder toestel landt op Maastricht Aachen Airport

Een bijzonder vliegtuig is geland op Maastricht Aachen Airport. Het gaat om een Airbus A220 die niet zomaar een exemplaar van het type is: het toestel werd oorspronkelijk gebouwd als tweede testvliegtuig van Bombardier. Ruim dertien jaar na de eerste vlucht is de C-GWYD nog altijd actief als testplatform. Ditmaal brengt het vliegtuig een bezoek aan Zuid-Limburg voor onderhoud bij SAMCO.

Vanuit Montréal naar Maastricht

De Airbus A220-100 met registratie C-GWYD arriveerde rechtstreeks vanuit Montréal-Mirabel International Airport in Canada. De bestemming was SAMCO Aircraft Maintenance, een door Airbus erkende onderhoudspartner voor de A220. Het toestel heeft een bijzondere geschiedenis. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier, die het type op de markt bracht als CS100.

De C-GWYD draagt serienummer MSN 50002 en werd in juli 2013 gebouwd als het tweede Flight Test Vehicle (FTV2). Daarmee maakte het deel uit van het testprogramma waarmee Bombardier de nieuwe vliegtuigfamilie ontwikkelde en voorbereidde op certificering. Het toestel werd ingezet voor uiteenlopende vliegproeven en technische tests om onder meer de prestaties en systemen van de CS100 te beoordelen. Nadat Airbus in 2018 bij het programma betrokken raakte en het vliegtuigtype uiteindelijk de naam A220 kreeg, bleef ook de C-GWYD behouden voor testactiviteiten. Sinds januari 2024 staat Airbus Industrie als operator geregistreerd.

Airbus A220-100: de kleinste uit de familie

De A220-100 is de kleinste uitvoering van de A220-familie en werd ontworpen voor korte en middellange afstanden. Afhankelijk van de gekozen cabine-indeling biedt het toestel plaats aan ongeveer 110 tot 125 passagiers. De tweemotorige narrowbody is ontwikkeld voor routes waarop de capaciteit van grotere toestellen niet altijd noodzakelijk is. Naast de A220-100 bestaat de familie uit de grotere A220-300, die met een hogere passagierscapaciteit inmiddels de meest voorkomende variant is. Hoewel de meeste exemplaren dagelijks worden ingezet bij luchtvaartmaatschappijen, heeft de C-GWYD een andere functie behouden. Het toestel blijft betrokken bij testactiviteiten van Airbus en vormt daarmee een bijzonder overblijfsel uit de ontwikkelingsfase van het vliegtuigtype.