Boeing 777 maakt rechtsomkeert naar Maastricht Aachen Airport

Een vrachtvliegtuig van Turkish Cargo heeft kort na vertrek vanaf Maastricht Aachen Airport rechtsomkeert gemaakt. Volgens L1 Nieuws was een birdstrike de aanleiding voor de terugkeer.

Birdstrike na vertrek

De Boeing 777F, registratie TC-LJL, van Turkish Cargo vertrok om 23.20 uur vanaf de luchthaven. Kort na het opstijgen verliep de vlucht echter niet volgens plan. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de Boeing aanvankelijk op ongeveer 5.000 voet vloog en vervolgens steeg naar circa 7.000 voet. De Boeing maakte daarna meerdere rondes boven Limburg, voordat deze terugkeerde naar Maastricht Aachen Airport. Ongeveer 26 minuten na vertrek landde het vliegtuig weer op de luchthaven. © Flightradar24

Boeing uit 2017

Het betrokken vliegtuig is ongeveer negen jaar oud en werd in november 2017 nieuw afgeleverd. Sindsdien vliegt deze Triple voor Turkish Cargo, de vrachtdivisie van Turkish Airlines. De Boeing 777F is speciaal ontwikkeld voor vrachtvervoer en behoort tot de grootste tweemotorige vrachtvliegtuigen ter wereld.

Turkish Cargo in Maastricht

De Turkse vrachtmaatschappij voert met enige regelmaat vrachtvluchten uit vanaf de Limburgse luchthaven, die vanwege de ligging en beschikbare faciliteiten een rol speelt in het Europese vrachtverkeer. Daarbij zet deze airline onder meer Boeing 777F’s in. Maastricht is daarmee een van de Nederlandse luchthavens waar de vrachtvliegtuigen van Turkish Cargo geregeld te zien zijn.