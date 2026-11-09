F-35’s naar vliegbasis Gilze-Rijen voor oefening ‘Agile Tiger’

De komende weken zijn op vliegbasis Gilze-Rijen meerdere F-35-gevechtsvliegtuigen te zien. De luchtmacht gebruikt de vliegbasis tijdens de militaire oefening Agile Tiger.

Ook avondvluchten op het programma

Tijdens de eerste oefenweek, van 16 tot en met 20 november, vinden de vliegbewegingen uitsluitend overdag plaats. De laatste toestellen keren uiterlijk om 17:15 uur terug. In de tweede week verandert dat schema. Van 23 tot en met 27 november wordt namelijk ook in de avonduren geoefend. De F-35’s kunnen dan tot uiterlijk 23:15 uur actief zijn. Hoewel het grootste deel van de vluchten boven de Noordzee wordt uitgevoerd, vinden ook vliegbewegingen boven land plaats. Dat is noodzakelijk om de vliegers onder uiteenlopende omstandigheden te trainen. Zo kunnen zij tijdens de oefening ook ervaring opdoen met operaties in het donker. Defensie waarschuwt daarom dat omwonenden van de vliegbasis op verschillende momenten andere vliegtuiggeluiden kunnen horen dan gebruikelijk.

Gilze-Rijen als vliegbasis

Met Agile Tiger traint de luchtmacht een werkwijze waarbij gevechtsvliegtuigen niet uitsluitend afhankelijk zijn van hun gebruikelijke thuisbasis. Vliegbasis Gilze-Rijen fungeert tijdens de oefening als alternatieve locatie van waaruit de F-35’s kunnen opereren. Daarmee bereidt Defensie zich voor op situaties waarin een reguliere vliegbasis door omstandigheden tijdelijk niet beschikbaar is. Het kunnen verplaatsen en voortzetten van militaire vliegoperaties vanaf andere locaties is daarbij van belang. De luchtmacht wil op die manier de inzetbaarheid en flexibiliteit van haar gevechtsvliegtuigen vergroten. Volgens Defensie vinden de vliegbewegingen plaats binnen de geldende veiligheids- en geluidsafspraken. Wel kan het programma door operationele omstandigheden of weersomstandigheden nog wijzigen.