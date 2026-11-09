Turkije zet volgende stap met eigen militaire vliegtuigen

De Turkse luchtmacht heeft twee HÜRKUŞ-II-vliegtuigen ontvangen. De toestellen zijn afkomstig van vliegtuigbouwer Turkish Aerospace Industries (TAI) en bedoeld voor de basisopleiding van militaire vliegers.

Nieuwe bestemming in İzmir

De twee toestellen vertrokken vanaf het terrein van TAI en zijn overgevlogen naar İzmir. Daar bevindt zich een groot opleidingscentrum. Het Turkse ministerie van Defensie maakte de aankomst bekend en deelde beelden van de ontvangst op de vliegbasis. Daarop is te zien hoe het personeel de trainers verwelkomt. Over de verdere planning en de omvang van de uiteindelijke vloot zijn geen details bekendgemaakt.

Turboprop voor militaire training

De HÜRKUŞ-II is een door TAI ontwikkelde turbopropvariant van het HÜRKUŞ-lesvliegtuig. Het toestel is bedoeld voor de basisopleiding van militaire vliegers. Daarbij leren cursisten onder meer de vaardigheden die nodig zijn om later door te stromen naar complexere trainings- en gevechtsvliegtuigen. De HÜRKUŞ-II maakt daarmee deel uit van de plannen om de militaire vliegopleiding uit te voeren met toestellen van Turkse makelij.

Eigen vliegtuigproductie