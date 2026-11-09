Van Brussel naar Kopenhagen: Belgische A320neo met primeur

Lufthansa Group investeert in Starlink-technologie voor circa 850 vliegtuigen. Op 9 november vond de primeur plaats bij Brussels Airlines: de eerste commerciële vlucht met de nieuwe technologie aan boord vertrok vanuit Brussel naar Kopenhagen. Daarmee is de grootschalige uitrol binnen de luchtvaartgroep officieel van start gegaan.

Eerste vlucht naar Kopenhagen

De primeur was weggelegd voor Airbus A320neo, registratie OO-SBA, van Brussels Airlines. Het toestel vertrok als vlucht SN2257 vanuit Brussel met Kopenhagen als bestemming. Daarmee werd de eerste lijnvlucht van de Belgische luchtvaartmaatschappij uitgevoerd met de nieuwe technologie van Starlink aan boord. Het systeem maakt gebruik van satellieten in een lage baan om de aarde en moet passagiers toegang bieden tot een aanzienlijk hogere verbindingssnelheid dan bij traditionele systemen.

Volgens Brussels Airlines kan de snelheid in veel gevallen zelfs hoger liggen dan die van een internetverbinding thuis of op kantoor. De luchtvaartmaatschappij heeft bovendien bevestigd dat de voorziening kosteloos beschikbaar wordt voor alle passagiers, ongeacht de reisklasse. Wel moeten reizigers beschikken over een Travel ID- of Miles & More-account om er gebruik van te kunnen maken.

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Verdere uitrol

De introductie aan boord van OO-SBA is het begin van een verdere uitrol binnen de vloot van Brussels Airlines. De maatschappij verwacht in de eerste helft van 2027 vijftien vliegtuigen met de nieuwe technologie te hebben uitgerust. Daarmee blijft de Belgische airline onderdeel van een veel groter project van moederbedrijf Lufthansa Group. Dat concern werkt samen met Starlink aan de uitrusting van ongeveer 850 vliegtuigen van de verschillende luchtvaartmaatschappijen binnen de groep. Daarmee wordt Lufthansa Group naar eigen zeggen de grootste luchtvaartgroep van Europa die deze technologie op een dergelijke schaal introduceert. Naast Brussels Airlines vallen ook onder meer Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines en Eurowings binnen het concern.