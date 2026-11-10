A350 van Air France ontsnapt op het nippertje aan ramp

Een A350 van Air France is op het nippertje aan een incident ontsnapt. Het toestel was nog maar net opgestegen toen de piloten een verkeerde bocht namen. Daardoor kwamen ze gevaarlijk dicht bij een A321.

Incident bij Los Angeles

Het incident gebeurde in de nacht van 6 op 7 november. Een Airbus A350 van Air France, registratie F-HUVK, vertrok toen als vlucht AF28 van Los Angeles naar Papeete, de hoofdstad van Frans-Polynesië. De machine steeg om 00:15 uur op voor een acht uur durende vlucht, en had van de luchtverkeersleiding instructies gekregen om na de takeoff in een rechte lijn uit te klimmen.

A350 klapt bijna op A321

Om nog onbekende reden besloten de vliegers van Air France op een hoogte van 1800 voet, ongeveer 550 meter, ineens af te buigen naar links. Op ongeveer hetzelfde moment was een Airbus A321 van American Airlines vanaf de meer zuidelijke baan opgestegen. Het toestel, registratie N191UW, vloog van Los Angeles naar Dallas-Fort Worth en moest na de takeoff wél naar links. Doordat de Air France-A350 dat ook deed, kwamen de machines gevaarlijk dicht bij elkaar: een verticale scheiding van slechts 121 meter.

Op het nippertje

Een alerte luchtverkeersleider had de fout direct door en commandeerde de A350 onmiddellijk 270 graden naar rechts af te buigen. De A321 mocht tegelijkertijd niet hoger dan 610 meter klimmen. Daarmee werd een catastrofale botsing tussen Air France en American Airlines op het nippertje voorkomen.

Bijna-botsingen komen met enige regelmaat voor op de luchthaven van Los Angeles door de parallelle ligging van de banen. Vorig jaar kwamen daar ook al een A321 van American en een A330 van ITA Airways gevaarlijk dicht bij elkaar, toen een ITA-piloot links en rechts verwarde. Daardoor waren beide machines slechts 15 meter van elkaar verwijderd.