Boeing 787 van British Airways staat al 2 maanden vast op luchthaven

British Airways vliegt al twee maanden met een Boeing 787 minder in de vloot. Het toestel raakte afgelopen zomer zwaar beschadigd op de luchthaven van Pittsburgh en kon daardoor niet meer naar huis. Het lijkt erop dat de reparatie een complexe klus wordt die nog een behoorlijke tijd in beslag neemt.

Gat in de romp

De Boeing 787-8 van British Airways, registratie G-ZBJF, was in de avond van 28 augustus geland op de luchthaven van Pittsburgh in Pennsylvania, VS. Het toestel was iets meer dan 7,5 uur geleden opgestegen vanaf Londen Heathrow als vlucht BA171. De Dreamliner moest diezelfde avond nog terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk en werd volgens routine klaargemaakt voor de terugvlucht. Daarbij ging het flink mis: een bagagebandlader werd niet op de juiste positie gezet en boorde zich in de romp van het vliegtuig. Daardoor ontstond er een behoorlijk gat.

Zeventig dagen aan de grond

Dat gat blijkt lastig te repareren, want zeventig dagen later staat de Boeing 787 nog altijd vast op de luchthaven. Dat komt door de materialen in de constructie van het vliegtuig: die zijn niet van aluminium, maar overwegend van het lichtere materiaal composiet. Dat vereist gespecialiseerde reparatieprocedures. Dat kan beter plaatsvinden op een basis met geavanceerdere onderhoudsfaciliteiten, iets wat in Pittsburgh niet is. Maar daarvoor moet de Dreamliner eerst een ferry-vlucht maken, en dat vereist goedkeuring van de FAA.

Pechvogel

Daarnaast zou het toestel van British Airways ook problemen hebben met het landingsgestel, maar dat is nog niet bevestigd. Het zou wel een extra verklaring kunnen zijn waarom de machine al zo lang aan de grond staat. De G-ZBJF is overigens wel een pechvogel: het vliegtuig vloog sinds begin augustus 2026 pas weer mee in de operatie. Daarvoor stond ze ook al maanden in onderhoud.