Eindhoven Airport verbreekt record: drukste zomer ooit

Eindhoven Airport heeft een druk, maar succesvol zomerseizoen achter de rug. Het aantal reizigers lag hoger dan een jaar eerder, terwijl het aantal vliegbewegingen juist afnam. De luchthaven verklaart die ontwikkeling onder meer door de veranderingen in de vloot van luchtvaartmaatschappijen. ‘Je ziet dat de toestellen groter worden, dus kunnen airlines meer passagiers meenemen’, zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport tegen Up in the Sky. Op die manier zijn er meer stoelen beschikbaar zonder extra vluchten uit te voeren.

Recordaantal passagiers op één dag

Die dag registreerde Eindhoven Airport in totaal 25.487 aankomende en vertrekkende passagiers. Daarmee werd het vorige dagrecord, dat op 5 mei 2025 werd gevestigd met 24.935 reizigers, ruimschoots overtroffen. Over het volledige zomerseizoen kwam het totaal uit op 4.675.648 passagiers. In totaal werden er 25.946 vliegbewegingen geregistreerd, tegenover 26.719 in het voorgaande zomerseizoen. Eindhoven Airport wist dus meer passagiers te verwerken met minder starts en landingen. Ook mei en augustus waren bijzonder drukke maanden. Voor het eerst in de geschiedenis van de luchthaven kwamen beide maanden boven de grens van 700.000 passagiers uit. In mei maakten 718.689 reizigers gebruik van Eindhoven Airport, gevolgd door 704.208 passagiers in augustus. Een jaar eerder waren dat respectievelijk 690.746 en 689.170 reizigers.

Vliegtuigen gemiddeld voor 91 procent gevuld

De groei van het aantal passagiers is ook terug te zien in de gemiddelde bezettingsgraad van de vluchten. Tijdens het zomerseizoen bedroeg de gemiddelde bezetting 182 passagiers per vlucht. Dat komt neer op ongeveer 91 procent van de beschikbare stoelcapaciteit. Vooral vakantiebestemmingen bleven populair onder reizigers die vanaf Eindhoven vertrokken. Málaga, Londen en Alicante waren de drie meest gekozen bestemmingen tijdens het zomerseizoen. De combinatie van meer passagiers en minder vliegbewegingen wijst erop dat de beschikbare stoelcapaciteit gemiddeld efficiënter werd benut dan een jaar eerder. De luchthaven spreekt daarnaast van een relatief probleemloos zomerseizoen, met slechts beperkte operationele vertragingen en annuleringen.

Passagiers tevreden

Ondanks de grote reizigersaantallen bleef ook de waardering onder passagiers op peil. Over de periode april tot en met oktober behaalde Eindhoven Airport een gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van 41. Dat is gelijk aan de score van het zomerseizoen van 2025. Volgens de luchthaven waarderen reizigers vooral het gemak en de vlotte doorstroming op de luchthaven. Wel hebben de werkzaamheden voor de uitbreiding van de terminal en de bijbehorende tijdelijke voorzieningen invloed op de totale passagiersbeleving. Eindhoven Airport verwacht dat de waardering verder kan verbeteren wanneer de verbouwing is afgerond. De opening van de uitgebreide terminal staat gepland voor 19 juli 2027.