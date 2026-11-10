Grote inzet op Schiphol: KLM, Defensie en politie doen mee

Op Schiphol staat donderdag 19 november een opvallend grote inzet van hulpdiensten gepland. Politie, Defensie, brandweer en ambulancediensten komen samen op de luchthaven voor een oefening. Ook KLM, de Koninklijke Marechaussee en Schiphol zelf zijn nauw bij de inzet betrokken. Schiphol laat weten dat omwonenden en reizigers die dag mogelijk veel hulpverleningsvoertuigen, zwaailichten en sirenes rond de luchthaven zullen zien en horen.

Airside

Aan de inzet nemen tientallen organisaties en verschillende gespecialiseerde diensten deel. De activiteiten vinden voornamelijk plaats op het beveiligde gedeelte van de luchthaven, ook wel airside genoemd. Daarbij ligt de nadruk op een incident in en rondom een vliegtuig, waarbij verschillende hulpdiensten en luchthavenpartners tegelijkertijd moeten optreden.

Sirenes en zwaailichten rond Schiphol

Hoewel de activiteiten grotendeels achter de beveiligingshekken van Schiphol plaatsvinden, kunnen ook mensen buiten de luchthaven er iets van meekrijgen. Op donderdag 19 november kunnen weggebruikers en omwonenden rekening houden met een opvallend aantal hulpverleningsvoertuigen in de omgeving. Ook speciale politievoertuigen kunnen zich met zwaailichten en sirenes tussen verschillende locaties verplaatsen. De extra aanwezigheid van hulpdiensten betekent overigens niet dat er daadwerkelijk sprake is van een noodsituatie. Het gaat om een vooraf geplande activiteit, waarbij de betrokken organisaties verschillende onderdelen van het scenario in de praktijk brengen.

Ernstig incident

Bij een ernstig incident op een luchthaven moeten uiteenlopende organisaties onder grote tijdsdruk samenwerken. Niet alleen de hulpverlening zelf, maar ook de onderlinge communicatie, informatie-uitwisseling en coördinatie spelen daarbij een belangrijke rol. Door gezamenlijk verschillende scenario’s te doorlopen, kunnen de betrokken organisaties hun werkwijze op elkaar afstemmen en eventuele knelpunten ontdekken. De samenwerking tussen luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, veiligheidsdiensten en regionale hulporganisaties is daarbij essentieel.

Beperkte gevolgen

De activiteiten zijn vooraf afgestemd met Schiphol, KLM en de betrokken hulpdiensten. Volgens de betrokken organisaties wordt er alles aan gedaan om eventuele gevolgen voor reizigers, luchthavengebruikers, omwonenden en de dagelijkse operatie zo klein mogelijk te houden. Reizigers hoeven dus niet automatisch rekening te houden met verstoringen van hun vlucht.