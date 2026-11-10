Iconische Boeing 747-400’s tijdelijk aan de grond

De iconische Boeing 747-400 van Air China verdwijnt voorlopig uit de dienstregeling. De Chinese luchtvaartmaatschappij heeft de laatste reguliere passagiersvluchten met de Jumbo voor januari en februari 2027 geschrapt. Daarmee lijkt het einde van de 747-400 dichterbij te komen. Of de toestellen na de winter definitief uit de vloot verdwijnen, is nog niet officieel bevestigd.

Geen reguliere vluchten deze winter

Het gaat onder meer om reguliere verbindingen tussen Beijing Capital en de Chinese steden Guangzhou, Shenzhen en Shanghai Hongqiao. De wijzigingen lopen door tot begin maart. Daarmee komt dit vliegtuigtype deze winter niet meer in actie op reguliere passagiersvluchten. Er staat nog wel een eenmalige binnenlandse vlucht gepland op 26 november 2026. Die vlucht, van Hohhot naar Beijing Capital, staat in het teken van de opening van Hohhot Horinger Airport. Het is daarmee voorlopig de laatste geplande passagiersvlucht met de 747-400 bij Air China.

Definitief afscheid lijkt dichterbij

Hoewel Air China de toestellen voorlopig alleen uit de winterdienstregeling heeft gehaald, verwacht Aviation Journal dat ook de vluchten na 1 maart 2027 worden geschrapt. Daarmee zou de maatschappij afscheid nemen van haar laatste Boeing 747-400’s die zij nog inzet voor reguliere passagiersvluchten. Air China behoort momenteel tot een kleine groep airlines die de 747-400 nog in de passagiersvloot hebben. Het bedrijf beschikt daarnaast over de modernere Boeing 747-8.

747-400 steeds minder populair

Het mogelijke afscheid past in een bredere ontwikkeling binnen de luchtvaart. Airlines vervangen oudere vliegtuigen steeds vaker door modernere types. Die zijn doorgaans zuiniger en goedkoper in gebruik. Vooral bij toestellen als de Boeing 747-400 spelen de leeftijd en de relatief hoge operationele kosten een rol. Hoewel de jumbojet decennialang een vertrouwd gezicht was op internationale luchthavens, is het aantal maatschappijen dat deze machine nog commercieel inzet de afgelopen jaren sterk afgenomen. Daarmee dreigt opnieuw een iconisch hoofdstuk uit de commerciële luchtvaartgeschiedenis te verdwijnen.