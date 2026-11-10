Transavia-topvrouw vertrekt naar cruciale functie bij KLM

KLM krijgt een nieuwe topvrouw aan het roer van de onderhoudsdivisie Engineering & Maintenance. Marloes van Laake wordt per 1 februari 2027 Executive Vice President. Ze maakt daarmee de overstap vanuit Transavia, waar ze sinds 2022 operationeel directeur (COO) is. Van Laake volgt Mathieu Essenberg op en treedt tegelijkertijd toe tot het Executive Committee van KLM.

Engineering & Maintenance

In haar nieuwe functie krijgt Van Laake de leiding over KLM Engineering & Maintenance (E&M). Die divisie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de KLM-vloot en levert daarnaast technische diensten aan andere luchtvaartmaatschappijen. Het gaat onder meer om inspecties, reparaties, motoronderhoud en het beheer van vliegtuigonderdelen. De onderhoudsdivisie is daarmee niet alleen van belang voor de inzetbaarheid en betrouwbaarheid van KLM’s eigen vliegtuigen, maar vormt ook een internationale zakelijke activiteit. AFI KLM E&M heeft meer dan 13.000 medewerkers en ondersteunt bijna 3.000 vliegtuigen van ongeveer tweehonderd luchtvaartmaatschappijen wereldwijd.

Van Transavia naar KLM

Van Laake is al ruim twintig jaar actief in de luchtvaartsector en heeft binnen de Air France-KLM-groep verschillende leidinggevende functies bekleed. Voordat ze bij Transavia aan de slag ging, was ze onder meer vicepresident Europa bij Air France KLM Martinair Cargo. Haar loopbaan begon bij KLM, waar ze deelnam aan het Corporate Management Trainee-programma. Sinds 2022 maakte ze deel uit van de directie van Transavia als COO. In die functie was ze verantwoordelijk voor de operationele kant van de luchtvaartmaatschappij. Met haar benoeming keert ze terug naar KLM, ditmaal in een van de belangrijkste technische bestuursfuncties binnen de organisatie.

Rintel spreekt vertrouwen uit

KLM-topvrouw Marjan Rintel is positief over de benoeming. Volgens haar brengt Van Laake veel ervaring, kennis van de luchtvaartsector en een samenwerkingsgerichte manier van leidinggeven mee. Rintel benadrukt dat Engineering & Maintenance een belangrijke rol speelt bij de veiligheid en betrouwbaarheid van de vliegoperatie. Ze verwacht dat Van Laake de divisie verder kan versterken en kan voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Van Laake zelf kijkt uit naar haar nieuwe functie, waarin technische expertise en de dagelijkse praktijk van een luchtvaartmaatschappij samenkomen. Tegelijkertijd spreekt ze haar waardering uit voor haar periode bij Transavia, waar ze naar eigen zeggen met collega’s en partners heeft gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de maatschappij. Ze begint op 1 februari 2027 aan haar nieuwe functie bij KLM.