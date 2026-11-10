Woede bij Swiss-personeel: geen kerstfeest, wel influencers

Swiss ligt onder vuur vanwege een opvallend verschil in de kerstplannen van de luchtvaartmaatschappij. Terwijl duizenden medewerkers dit jaar hun traditionele kerstfeest moeten missen vanwege bezuinigingen, organiseerde de airline eind oktober wel een feestelijk evenement voor influencers en reclamepartners. Die keuze valt niet bij iedereen binnen het bedrijf in goede aarde.

Bezuinigingen ondanks stijgende omzet

Hoewel Swiss financieel gezien een positieve ontwikkeling doormaakt, blijft de airline nadrukkelijk inzetten op kostenbesparingen. In de eerste negen maanden van 2026 steeg de omzet met ruim vijf procent. De operationele winst nam echter slechts met 2,5 procent toe, mede doordat de hoge kerosineprijzen op de resultaten drukten. Volgens financieel directeur Dennis Weber zijn de hogere brandstofkosten grotendeels opgevangen, maar is dat onvoldoende om de winstgevendheid structureel te verbeteren. Daarom blijft de maatschappij kritisch kijken naar uitgaven waarop zij zelf invloed heeft.

Het kostenbesparings- en efficiëntieprogramma begint volgens Weber effect te sorteren, maar aanvullende maatregelen blijven noodzakelijk. Een van de gevolgen daarvan is het schrappen van het traditionele grote kerstfeest voor het personeel. Dat besluit werd al zes maanden geleden aangekondigd.

Wel een feest voor influencers

De beslissing leidt vooral tot onbegrip omdat Swiss tegelijkertijd geld heeft vrijgemaakt voor een feestelijke bijeenkomst met externe gasten. Eind oktober nodigde de luchtvaartmaatschappij influencers en reclamepartners uit in een hangar om de nieuwste maaltijden aan boord te presenteren. Dat gebeurde in een feestelijke setting, terwijl de jaarlijkse kerstviering voor duizenden eigen medewerkers niet doorgaat. Tegenover de Zwitserse krant 20 Minuten uitte een medewerker zijn ongenoegen over die keuze. ‘We begrijpen niet waarom ze geld uitgeven aan zo’n evenement en vervolgens het kerstfeest afzeggen’, verklaarde de werknemer.

De frustratie wordt bovendien versterkt doordat de bijeenkomst voor influencers plaatsvond op dezelfde locatie waar normaal gesproken het personeelsfeest wordt gehouden. Ook daar werd traditioneel een vliegtuig in de hangar als decor gebruikt. Volgens de medewerker voelt het daarom wrang dat buitenstaanders er nu wel feestelijk worden ontvangen, terwijl het eigen personeel de jaarlijkse viering moet missen.

Swiss ziet twee verschillende evenementen

Swiss begrijpt de kritiek, maar benadrukt dat de twee bijeenkomsten niet met elkaar te vergelijken zijn. Het evenement voor influencers was volgens de maatschappij een kleinschalige bijeenkomst met ongeveer twee dozijn externe gasten. De jaarlijkse kerstviering voor medewerkers heeft daarentegen een veel grotere omvang, met duizenden deelnemers. Dat brengt volgens de luchtvaartmaatschappij aanzienlijk hogere kosten met zich mee, onder meer voor catering en de complexe logistiek die nodig is om zo’n groot evenement te organiseren. De uitgaven voor beide bijeenkomsten zijn daardoor volgens Swiss niet vergelijkbaar.