Amerika is duizenden onderdelen voor F-35-straaljagers ‘kwijt’

Het Amerikaanse ministerie voor Oorlog (voorheen Department of Defence) heeft grote problemen. Het overheidsverantwoordelijkheidsbureau heeft opnieuw grote tekortkomingen aan het licht gebracht in de logistieke keten van het F-35 Lightning II-programma.

In 2023 meldde het Government Accountability Office (GAO) dat het Pentagon tussen 2018 en 2022 geen zicht had op meer dan een miljoen onderdelen voor de F-35. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat de problemen nog niet zijn opgelost en dat er wederom duizenden onderdelen niet zijn terug te vinden in het registratieprogramma. De kosten lopen in de tientallen miljoenen dollars.

Complexe structuur

Het probleem ligt grotendeels bij de complexe structuur van het F-35 Lightning II-programma. Het Pentagon vertrouwt voor het beheer van reserveonderdelen grotendeels op hoofdcontractant Lockheed Martin. De GAO concludeert echter dat er tussen het ministerie en de fabrikant geen centraal, betrouwbaar voorraadsysteem bestaat om de wereldwijde voorraad op de voet te volgen.

Behalve met Lockheed Martin werkt het Pentagon samen met bijna zevenhonderd opslaglocaties overal ter wereld. Onderdelen worden regelmatig getransporteerd tussen bases, depots en reparatiefaciliteiten, waardoor ze regelmatig uit het zicht verdwijnen of verkeerd worden geregistreerd.

Inefficiëntie

Volgens de toezichthouder leidt dit gebrek aan overzicht tot ernstige inefficiëntie. Het Pentagon weet in veel gevallen niet precies welke onderdelen waar op voorraad liggen, waar ze beschadigd zijn of welke verloren zijn gegaan. Dit resulteert erin dat de Amerikaanse overheid soms onnodig nieuwe, kostbare onderdelen aanschaft die eigenlijk nog in het systeem aanwezig zijn.

Daarnaast heeft de onduidelijkheid over het eigendom van de onderdelen het proces vertraagd om verliezen officieel vast te stellen en leveranciers ter verantwoording te roepen. Bovendien zorgen de gebrekkige registraties voor hoge administratiekosten. Alleen al in het financiële jaar 2020 ging het om ruim 17 miljoen dollar, terwijl de cijfers nog steeds niet sluitend zijn.

Dringende oproep

De GAO adviseert het Pentagon dringend om het beheer van de F-35-toeleveringsketen strakker aan te trekken en een eenduidige administratie op te zetten. Zolang de registratie van reserveonderdelen niet op orde is, blijven de operationele kosten van het programma stijgen en loopt de inzetbaarheid van de F-35’s onnodig risico.