Boeing grijpt hard in: banen verdwijnen door B737-problemen

Boeing gaat het personeelsbestand met vijf procent terugbrengen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer kampt met aanhoudende problemen om de productie van toestellen op te voeren en stelt daarom de geplande productieverhogingen opnieuw uit. De reorganisatie bestaat uit zowel gedwongen ontslagen als natuurlijk verloop. De eerste ontslagbrieven worden volgens Reuters op zijn vroegst in december verstuurd.

Productie blijft achter op schema

De ingreep werd maandag aangekondigd door Stephanie Pope, topvrouw van Boeing Commercial Airplanes. In een interne memo aan medewerkers schrijft zij dat de fabrikant het tempo van de geplande productieverhogingen moet aanpassen om fabrieken en toeleveranciers meer tijd te geven om hun processen te stabiliseren. Doordat Boeing de productieplanning naar beneden bijstelt, ontstaat volgens Pope een situatie waarin de vliegtuigdivisie meer personeel heeft dan op dit moment nodig is. Daarom wordt het personeelsbestand met vijf procent verkleind.

737-productie opnieuw vertraagd

Topman Kelly Ortberg liet vorige maand tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers al weten dat de fabrikant zijn productie- en leveringsdoelstellingen voor de 737 dit jaar niet gaat halen. Boeing mikt inmiddels op een productietempo van 47 vliegtuigen per maand in het begin van 2027. Eerder was het de bedoeling om dat niveau al in de zomer van 2026 te bereiken. De 737 is het belangrijkste programma van Boeing en vormt een cruciale inkomstenbron voor de fabrikant. Een hogere productie is daarom essentieel om de financiële positie van het bedrijf verder te herstellen. De aanhoudende vertragingen zetten die ambitie echter onder druk.

Ook problemen bij 787, 767 en 777

Niet alleen het 737-programma kampt met productieproblemen. Boeing heeft eveneens moeite om de productie van de 787 Dreamliner te verhogen van acht naar tien toestellen per maand. Daarnaast zijn de programma’s rond de 767 en 777 verstoord. Zo kwam de productie van de 777 Freighter vorige maand stil te liggen door een conflict met een toeleverancier.