Feestvierende airline bestelt opnieuw vliegtuigen bij Airbus

Het is niet voor het eerst dat Cathay Pacific een omvangrijke vlootuitbreiding aankondigt. De maatschappij uit Hongkong viert een belangrijk jubileumjaar en grijpt dat moment aan om wederom een grote order te plaatsen bij Airbus.

Cathay Pacific voegt veertien nieuwe toestellen toe aan haar toch al goedgevulde orderboek. De airline maakt gebruik van opties op elf Airbus A330-900’s, bovenop de dertig exemplaren die in 2024 al werden besteld. Daarnaast breidt de maatschappij de A321neo-order uit met drie toestellen, die bestemd zijn voor budgetdochter HK Express.

Uitbreiding Hongkong

De order komt op een strategisch gunstig moment. De luchthaven van Hongkong breidt de komende jaren flink uit. In 2024 name het vliegveld zijn derde start- en landingsbaan in gebruik en komend jaar wordt een nieuwe, gigantische concourse geopend met ruimte voor tientallen extra wide- en narrowbodies. Deze uitbreiding biedt kansen: niet alleen kunnen nieuwe maatschappijen landen in Hongkong, maar ook reeds gevestigde airlines hebben de ruimte om te groeien.

Dat laatste geldt ook voor Cathay Pacific. De maatschappij plaatste de afgelopen jaren al duizelingwekkende orders bij Airbus en Boeing voor nieuwe vliegtuigen. Zo bestelde Cathay Pacific de Airbus A330neo, de Boeing 777X en nam ze voor het eerst narrowbodies in ontvangst. Ook nu weer bestelt Cathay Pacific A321neo’s, hoewel deze naar de dochtermaatschappij gaan.

Dubbel jubileum

De order valt samen met een bijzonder feestjaar. Cathay Pacific viert dit jaar haar tachtigjarig bestaan met een bijzondere livery op een tweetal vliegtuigen in de vloot: een Airbus A350 en Boeing 747-8F zijn versierd met de zogenaamde Lettuce Leaf-livery, die de airline tot in de jaren negentig standaard op haar vliegtuigen spoot.

Ook viert Cathay Pacific dit jaar de veertigste verjaardag op Schiphol. Tijdens de jubileumavond benadrukte Paul Johannes, Sales en Marketing Leader Europa, tegenover Up in the Sky erg trots te zijn. ‘Het is allemaal erg positief. Het blijkt dat mensen willen reizen, bedrijven willen de verbinding zoeken,’ aldus Johannes.