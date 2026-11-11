Grootste A350-vloot ter wereld in de maak voor Turkish Airlines

Turkish Airlines werkt aan een enorme uitbreiding. Bij de Airbus-fabriek in Toulouse zijn twee nieuwe A350’s voor de Turkse luchtvaartmaatschappij gespot. Eén van de toestellen is inmiddels begonnen aan testvluchten, terwijl het andere zich nog in een eerdere productiefase bevindt. Met negentig bestelde A350-900’s, vijftien A350-1000’s en vijf A350F’s groeit Turkish Airlines uit tot de grootste A350-operator ter wereld.

Twee nieuwe A350’s

Op beelden vanuit de Airbus-fabriek in Toulouse zijn twee A350-900’s voor Turkish Airlines te zien. Het gaat om de toestellen met de registraties TC-LHM en TC-LHN. Airbus werkt momenteel aan beide vliegtuigen, die uiteindelijk aan de Turkse airline worden geleverd. De machines maken deel uit van een omvangrijk uitbreidingsprogramma waarmee Turkish Airlines zijn langeafstandsvloot de komende jaren verder wil versterken.

Turkish Airlines

Wanneer de volledige bestelling is afgeleverd, groeit Turkish Airlines volgens Hava Sosyal Medya uit tot de grootste A350-operator ter wereld. Vooral de combinatie van de A350-900 voor passagiersvervoer, de grotere A350-1000 en de A350F voor vrachtvervoer maakt de bestelling omvangrijk. De Airbussen moeten de maatschappij meer capaciteit bieden op langeafstandsroutes en een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van het internationale netwerk vanuit Istanbul.

Kenmerkende tulp

Opvallend is dat Turkish Airlines bij nieuw afgeleverde vliegtuigen afscheid neemt van de kenmerkende tulp op de romp. De tulp, een typisch Turks symbool dat jarenlang onderdeel uitmaakte van de huisstijl van de maatschappij, ontbreekt op de nieuwe toestellen. Een officiële verklaring voor de wijziging is niet bekend. Volgens Turkse media zou de keuze samenhangen met de wens voor een modernere en strakkere uitstraling. Ook in de cabine dreigt het symbool te verdwijnen. De tulp was namelijk eveneens terug te vinden op de gordijnen aan boord. Mogelijk worden ook deze in de toekomst vervangen door een eenvoudiger ontwerp. Verschillende fans vinden het jammer dat een herkenbaar onderdeel van de identiteit van Turkish Airlines is verdwenen.