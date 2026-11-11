GSE delen: zo maakt pooling het platform vrij

Minder, nieuwer, beter gevolgd: wat GSE-pooling kan betekenen voor een drukke hub als Schiphol.

GSE-pooling

Elke turnaround begint met het juiste materieel op de juiste plek. Op een drukke hub is dat lastiger dan het klinkt: als iedere afhandelaar zijn eigen park bezit en onderhoudt, veroudert het materieel, blijft het ongebruikt staan en raakt het platform vol.

GSE-pooling biedt een alternatief. In plaats van dat elke partij eigen units bezit, wordt grondafhandelingsmaterieel gezamenlijk beheerd en gedeeld door afhandelaars of luchtvaartmaatschappijen, met duidelijke regels voor toegang, prijzen en schade. Pools kunnen per locatie worden ingericht, van standplaats- of zonegebonden pools tot een centraal depot, of per type materieel, van bagagekarren en dolly’s tot beltloaders.

Voordelen

De voordelen tellen op. Er zijn minder units nodig, wat ruimte op het platform vrijmaakt. Nieuw, gestandaardiseerd en goed onderhouden materieel ondersteunt veiligheid en betrouwbaarheid. Kleinere, gedeelde vloten verbruiken minder energie en maken de uitrol van elektrisch GSE eenvoudiger. En realtime tracking geeft afhandelaars en de luchthaven een helder beeld van wat waar staat en wat het kost.

Düsseldorf Airport laat als voorbeeld zien dat dit meer is dan theorie. HiSERV, de luchthaven en de grondafhandelaren ontwierpen samen een pool, te beginnen met niet-gemotoriseerd materieel zoals bagagekarren en dolly’s. Meer dan 700 units werden in één keer vervangen. De eerste resultaten: ongeveer 10% minder units in totaal, circa 10% lagere operationele kosten voor afhandelaars en meer dan 90% beschikbaarheid van het materieel op basis van een service level agreement.

Een pool hoeft niet vanaf dag één groot te zijn. In Düsseldorf begon het met niet-gemotoriseerd materieel; de eerste gemotoriseerde units staan gepland voor 2027. Zo kunnen afspraken, tarieven en processen eerst in de praktijk worden getoetst voordat de pool groeit.

Voor afhandelaars zijn de voordelen goed meetbaar. Er zit minder kapitaal vast in eigen materieel, de kosten volgen het werkelijke gebruik en er gaat minder tijd naar onderhoud en het zoeken naar een beschikbare unit. Hun eigen operatie en klantrelatie blijven precies zoals ze zijn.

Pooling

Pooling werkt alleen als iedereen erop vertrouwt. Daarvoor zijn neutrale governance, transparante facturering op basis van gebruik, een pool die groot genoeg is om efficiënt te zijn en een modern, betrouwbaar park nodig. Ook is een aanbieder nodig die elke afhandelaar gelijk behandelt. Die rol vervult HiSERV: een pan-Europese GSE-aanbieder met verhuur, vlootbeheer en werkplaatsdiensten, die samenwerkt met luchthavens en afhandelaars in plaats van met hen te concurreren.

“Pooling werkt alleen als elke afhandelaar het systeem vertrouwt. Daarom beginnen we klein, delen we de data openlijk en bewijzen we het op het platform.” – Wouter Sysmans, Operations Director HiSERV NL

Voor een hub ter grootte van Schiphol, waar veel afhandelaars een druk platform delen, ligt het potentieel voor de hand. HiSERV heeft al een eigen team in Nederland en medio november opent een nieuwe, extra werkplaats in Amsterdam. Zo zijn onderhoud, reparaties en support dicht bij het platform, precies wat een gedeelde vloot nodig heeft om beschikbaar te blijven.

“Elke hub is anders, en Schiphol is daarop geen uitzondering. Wij willen eerst luisteren en vervolgens samen met de luchthaven en de afhandelaars oplossingen bouwen, hier in Nederland.” – Paul Schmitz, Managing Director HiSERV NL

Meer over pooling en andere GSE-oplossingen: HiSERV at a Glance

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