KLM A330 wijkt halverwege vlucht uit naar IJsland

Een Airbus A330 van KLM was maandag onderweg vanuit Amsterdam naar Canada toen de crew besloot uit te wijken. Na een korte stop op IJsland vervolgde het vliegtuig de reis.

Het was een onaangename verrassing voor passagiers aan boord van KLM-vlucht KL677 afgelopen maandag. Het toestel was onderweg vanuit Amsterdam naar Calgary, Canada, toen het onverwachts een tussenlanding moest maken. Een woordvoerder van KLM bevestigt tegenover Up in the Sky dat het ging om een passagier die ‘medische attentie’ nodig had.

Korte stop

De Airbus A330-300, registratie PH-AKE, vertrok maandag volgens schema rond het middaguur vanuit Amsterdam. De machine vloog in noordwestelijke richting en bevond zich enkele honderden kilometers ten noorden van IJsland toen werd besloten een tussenlanding te maken. De piloten keerden de A330 naar het zuiden en vlogen richting de IJslandse hoofdstad Reykjavík.

©Flightradar24

Daar landde het vliegtuig tegen 16:18 uur lokale tijd. De passagier werd van boord gehaald en kreeg de benodigde medische aandacht. Het is onduidelijk hoe de persoon in kwestie het nu maakt; KLM wijdt daar wegens privacyredenen niet over uit. De A330 vervolgde vlucht KL677 tegen 18:35 uur en landde na een reis van ruim 6,5 uur kort na 19:00 uur lokale tijd op de luchthaven van Calgary, Canada.

Windstoten

Het is opvallend dat het uitwijken precies deze vlucht treft. Een dag eerder, zondag 8 november, zette KLM precies dezelfde Airbus A330 met registratie PH-AKE in op de route tussen Amsterdam en Calgary. De Canadese luchthaven had die dag te maken met enorme windstoten, wat een extra uitdaging voor de piloten inhield.

Desondanks wisten de gezagvoerder en zijn copiloot hun Airbus A330 zondag veilig aan de grond te zetten. Door de straffe crosswinden kwam het vliegtuig bijna zijwaarts op landingsbaan terecht. Toch bleek het voldoende, want de passagiers konden veilig uitstappen en de Airbus A330 keerde volgens schema terug naar Schiphol. Een dag later keerde het toestel terug in Canada na een korte stop op IJsland.