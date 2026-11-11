Lufthansa verwelkomt ‘nieuwe’ Airbus in de vloot 

Na maandenlange spanning verwelkomt Lufthansa eindelijk haar nieuwe Airbus A350-1000 in de vloot. Het is het eerste exemplaar van een nieuwe deelvloot en tevens een bijzondere mijlpaal voor de Duitse luchtvaartmaatschappij.

Aanstaande december is het exact tien jaar geleden toen Lufthansa haar allereerste Airbus A350 in ontvangst nam. De A350-900, registratie D-AIXA, was het begin van een grote vlootvernieuwing die wordt uitgevoerd. Inmiddels beschikt het bedrijf over een relatief grote deelvloot van dertig exemplaren, maar de langere A350-1000 ontbrak al die tijd. Althans, het langere zusje ontbrak tot vandaag.

Ontvangst

Op woensdag 11 november nam Lufthansa officieel haar eerste Airbus A350-1000, registratie D-AIFA, in ontvangst. De nieuwste toevoeging aan de vloot vertrok rond 14:00 uur vanaf de Airbus-fabriek in Toulouse en landde na een korte vlucht van anderhalf uur op de Duitse luchthaven van München, waar het toestel wordt gestationeerd.

Bij ontvangst kreeg de machine een traditionele welkomstceremonie en werd de Airbus officieel ingehuldigd. De eerste -1000 van Lufthansa draagt de machtige bijnaam ‘Deutschland’ en is in de honderdjarige jubileum-livery van de airline gespoten. De modellen die volgen worden vernoemd naar verschillende Duitse steden, waaronder Düsseldorf, Duisburg en Chemnitz.

700 Airbussen

Behalve de eerste A350-1000, is de D-AIFA ook de zevenhonderdste Airbus die Lufthansa in ontvangst neemt. Het begon in 1976 met een Airbus A300B2, waarna de A310, A320, A330, A340, A350 en A380 stuk voor stuk volgden. Inmiddels wordt de vloot van Lufthansa gedomineerd door Airbus, en bestaat de narrowbody-vloot exclusief uit Europese vliegtuigen.

Aan boord van de nieuwste Airbus A350-1000 heeft Lufthansa ook haar Allegris-cabine geïnstalleerd. Het vliegtuig beschikt over driehonderd stoelen in vier verschillende cabines: First Class, Business Class, Premium Economy en Economy. De eerste commerciële vlucht staat gepland op woensdag 23 december vanaf München naar Tokio-Haneda.