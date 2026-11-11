Spectaculaire beelden: KLM A330 strijdt tegen harde wind

Dat vliegtuigen opstijgen en landen in harde wind, is niks nieuws. Piloten zijn ervoor getraind en weten hoe ze met de situatie moeten omgaan. Toch levert het elke keer spectaculaire beelden op, waaronder in Canada.

In Calgary, de grooste stad van de Canadese provincie Alberta, gold zondag een serieuze windwaarschuwing. In de regio werden windvlagen gemeten van tot wel tachtig kilometer per uur, wat neerkomt op windkracht 9 op de Schaal van Beaufort. Het was dus opletten geblazen voor piloten die wilden landen op de luchthaven in het binnenland van Canada.

KL 677

Een Airbus A330 van KLM, registratie PH-AKE, vertrok zondagmiddag 8 november kort na het middaguur vanaf Schiphol in westelijke richting. Na een ogenschijnlijk probleemloze reis, waarbij passagiers konden genieten van prachtige uitzichten boven IJsland en Groenland, arriveerde vlucht KL 677 tegen 14:30 uur lokale tijd in Canada.

De landing was echter niet butter smooth, waarom de Butter Machine bekend staat. Met een straffe crosswind zetten de piloten hun KLM Airbus A330 bijna zijwaarts op de landingsbaan. Het bleek voldoende te zijn, want het vliegtuig voltooide de landing en taxiede naar de gate. Daar konden alle passagiers veilig van boord, en de Airbus werd vervolgens klaargemaakt voor de terugvlucht naar Schiphol.

Go-around

Niet iedere machine werd zo makkelijk aan de grond gezet. Andere toestellen, zeker kleinere exemplaren hadden het aanzienlijk lastiger met de wind in Calgary. Eén opvallend vliegtuig moest een go-around uitvoeren. Het ging om een Basler BT-67, een omgebouwde Douglas DC-3, van het Canadese Kenn Borek Air. Deze maatschappij voert chartervluchten uit voor oliewinning, wetenschappelijke expedities en medische evacuaties.

De machine, registratie C-FBKB, arriveerde vanuit Edson, elders in de provincie Alberta, en arriveerde tegen 15:45 uur lokale tijd op luchthaven van Calgary. De relatief kleine Basler BT-67 werd door de wind alle kanten op geschommeld, waarna de piloten besloten de landing af te breken en een go-around in te zetten. Tijdens een tweede poging landde het toestel alsnog veilig op de luchthaven.

Bekijk de beelden van de landingen hier.