Amerikaanse beleggers zien potentie in Air France-KLM

Een Amerikaanse zakenbank ziet aanzienlijk meer potentie in het aandeel Air France-KLM. Citi Research heeft het koersdoel verhoogd van 12,20 naar 14,60 euro, nadat de luchtvaartgroep eerder sterke kwartaalresultaten presenteerde. In een optimistisch scenario ziet de bank zelfs ruimte voor een aandelenkoers van 30,40 euro. Dat zou een stijging van ruim 114 procent betekenen ten opzichte van de huidige waarde.

Citi verhoogt koersdoel na kwartaalresultaten

De analisten hebben hun verwachtingen voor Air France-KLM bijgesteld naar aanleiding van de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2026. Het advies blijft echter ongewijzigd op neutraal. De bank benadrukt bovendien dat het aandeel een hoog risicoprofiel heeft. Citi is vooral positiever geworden over de operationele winst van de luchtvaartgroep. Voor zowel 2026 als 2027 rekent de bank inmiddels op een operationeel resultaat van 2 miljard euro. Eerder lag de verwachting voor 2026 nog op 1,4 miljard euro en voor 2027 op 1,8 miljard euro. De bijstelling hangt volgens de analisten samen met een sterkere ontwikkeling van de opbrengsten per eenheid in de winterperiode en gedurende 2027.

Kostenontwikkeling kan doorslaggevend worden

Toch ziet de Amerikaanse zakenbank nog uitdagingen voor Air France-KLM. Voor de middellange termijn handhaaft Citi de verwachte operationele winstmarge op ongeveer 6,5 procent. Dat ligt onder de eigen doelstelling van de luchtvaartmaatschappij, die mikt op een marge van meer dan 8 procent. Een belangrijke factor is de ontwikkeling van de kosten per eenheid exclusief brandstof. De stijging daarvan is volgens Citi afgenomen van 4 procent een jaar eerder naar 0,5 procent, mede doordat de inflatiedruk is afgenomen. Citi ziet dus wel degelijk opwaarts potentieel, maar is nog niet overtuigd genoeg om een positiever beleggingsadvies af te geven.

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