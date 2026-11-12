EasyJet staat grote veranderingen te wachten

De overname van easyJet door Apollo is rond. De Britse budgetvlieger wordt verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij, wat een reeks ingrijpende veranderingen met zich meebrengt.

Na een spannende overnamestrijd waarin verschillende partijen tegen elkaar opboden, trok Apollo aan het langste eind. In de maanden die volgden werkte het bedrijf de details van de deal uit met de aandeelhouders van easyJet. Naar verwachting wordt de miljardendeal komende maart volledig afgerond.

Van de beurs naar privaat

De meest ingrijpende verandering is dat easyJet verdwijnt van de beurs van Londen. Waar aandelen tot voor kort vrij verhandeld werden, wordt de maatschappij een besloten onderneming (een Britse private limited company). Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard Britse pond, omgerekend ruim 6,8 miljard euro.

De nieuwe eigendomsstructuur is nauwkeurig uitgekiend om aan wetgeving te voldoen. Apollo verwerft maximaal 49,9 procent van de aandelen, het wettelijke plafond voor niet-EU-investeerders in verband met Europese vliegrechten. Zogeheten rollover-aandeelhouders die hun aandelen behouden in plaats van direct geld te incasseren, bezitten straks tussen de 45,1 en 49,9 procent. Een speciale EU-trustfonds krijgt tot vijf procent in handen, zodat easyJet probleemloos binnen de Europese Unie kan blijven vliegen.

Toekomstplannen van Apollo

Zodra de overname een feit is, voert Apollo niet direct rigoureuze aanpassingen door. De investeerder garandeert dat banen behouden blijven en dat de herkenbare oranje branding van easyJet ongewijzigd blijft. Wel stelt Apollo dat de maatschappij profiteert van de diepe zakken van de nieuwe eigenaar voor toekomstige investeringen.

Op termijn wil de Amerikaanse investeerder wel stappen zetten. Zo staat de introductie van een uitgebreid loyaliteitsprogramma op de planning om de loyaliteit van passagiers te versterken. Daarnaast wordt gekeken naar enige tariefdifferentiatie en het toevoegen van meer comfortopties aan tickets. Apollo benadrukt echter dat het kernconcept van de budgetvlieger zorgvuldig bewaakt zal worden.