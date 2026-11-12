Emirates neemt opmerkelijk besluit over zes Airbus A380’s

Emirates heeft een overeenkomst gesloten voor de aankoop van zes Airbus A380’s. De toestellen waren eigendom van een investeringsstructuur van de Qatarese Lesha Bank. Met de overname krijgt Emirates de vliegtuigen definitief in eigen handen.

Emirates neemt A380’s definitief over

De zes Airbus A380’s maken al deel uit van de vloot van Emirates, maar waren tot nu toe ondergebracht in een leaseconstructie. Door de aankoop verandert de eigendomsstructuur van de toestellen. Lesha Bank heeft bevestigd dat twee vliegtuigen inmiddels zijn overgedragen aan de luchtvaartmaatschappij uit Dubai. De overige vier volgen gefaseerd, zodra de huidige leasecontracten aflopen. De betrokken superjumbo’s zijn volgens gegevens van Aviation Week tussen de tien en twaalf jaar oud. Jonathan Skirrow, mede-topman van Lesha Aviation Services, spreekt van een belangrijke mijlpaal in de langdurige samenwerking met Emirates. Volgens hem onderstreept de gefaseerde verkoop de goede relatie tussen beide partijen en levert de transactie waarde op voor de investeerders van de bank.

Doorvliegen tot 2041

De aankoop past bij de langetermijnplannen van Emirates voor de Airbus A380. De maatschappij heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de superjumbo voorlopig een belangrijke rol blijft spelen in haar netwerk. President Tim Clark gaf onlangs aan dat de vliegtuigen mogelijk 24 tot 25 jaar bij Emirates in dienst kunnen blijven. Daarmee zou een deel van de vloot zelfs tot 2041 kunnen doorvliegen. De zes toestellen die nu worden gekocht, zijn relatief jong binnen die mogelijke levensduur. Door ze zelf aan te schaffen, krijgt Emirates bovendien meer zekerheid over de toekomstige inzet van deze vliegtuigen.

Grote vloot

Emirates blijft wereldwijd de grootste gebruiker van de Airbus A380. De maatschappij heeft momenteel 85 operationele exemplaren in dienst. Daarnaast staan vijftien toestellen tijdelijk geparkeerd en zijn er nog eens vijftien in opslag. De aankoop van de zes geleasede vliegtuigen verandert niets aan het aantal A380’s dat Emirates exploiteert, maar wel aan de eigendomsverhouding binnen de vloot.