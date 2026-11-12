Russische Boeing 737 flink beschadigd op luchthaven

Aeroflot heeft op de luchthaven Kurumoch schade opgelopen aan een Boeing 737. Daarbij ontstond een gat in de romp, in het deel van de cabine dat onder druk staat. Aan boord waren op dat moment 158 passagiers en zeven bemanningsleden. Niemand raakte gewond.

Incident

Het incident vond op 8 november plaats op de luchthaven Kurumoch in Samara, Rusland. De Boeing 737-800, registratie RA-73096, stond daar aan de grond en werd voorbereid op vlucht SU1603 naar Moskou-Sheremetyevo. Een kleine bagagetrekker, die meerdere bagagekarren vervoerde, botste ter hoogte van het voorste bagageruim tegen de romp van het vliegtuig. De botsing had flinke gevolgen: in het onder druk staande gedeelte van de romp ontstond een gat dat dwars door de vliegtuigconstructie liep.

Aeroflot zet beschadigd toestel aan de grond

Na het incident werd de Boeing buiten dienst gesteld voor technisch onderzoek en een beoordeling van de schade. Aeroflot stuurde vanuit Moskou een vervangend vliegtuig naar Samara om de passagiers alsnog naar hun bestemming te brengen. Daardoor liep vlucht SU1603 aanzienlijke vertraging op van ruim vijf uur. Over de precieze oorzaak van de botsing en de verdere herstelwerkzaamheden aan de Boeing is vooralsnog niets bekend. Op foto’s van Авиаторщина is de schade aan het vliegtuig goed te zien.