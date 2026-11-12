SLM-vlucht met technische problemen: meerdere dagen hinder

Een technisch mankement aan het neuswiel van een vliegtuig dat voor Surinam Airways wordt ingezet, heeft voor flinke verstoringen gezorgd. Een vlucht vanuit Curaçao naar Paramaribo liep woensdag vertraging op. Ook de verbindingen met Belém en Miami zijn door het probleem getroffen. Wanneer de reguliere vluchtuitvoering wordt hervat, is nog niet duidelijk.

Neuswiel moet worden vervangen

Het probleem kwam aan het licht bij een toestel dat door de Surinaamse luchtvaartmaatschappij wordt ingezet. Het gaat om vlucht PY432 vanuit Curaçao naar Paramaribo, die woensdag 11 november door de technische storing vertraging opliep. Volgens een verklaring van SLM heeft luchtvaartpartner World Atlantic inmiddels aangegeven dat het neuswiel van het vliegtuig zo snel mogelijk wordt vervangen. Hoelang de reparatie precies gaat duren, is nog niet bekendgemaakt. De technische problemen hebben ondertussen gevolgen voor de verdere inzet van het toestel en daarmee voor meerdere verbindingen in het routenetwerk van de airline.

Ook vluchten naar Belém en Miami getroffen

Niet alleen de vlucht vanuit Curaçao ondervindt hinder. Ook de geplande vlucht naar Belém in Brazilië van woensdag 11 november is door de technische problemen geraakt. Daarnaast heeft de storing gevolgen voor de vlucht naar Miami. Daarmee heeft het mankement impact op meerdere internationale verbindingen van SLM. Passagiers van de betrokken vluchten zijn inmiddels via het callcenter van SLM geïnformeerd over de vertragingen en de mogelijke gevolgen voor hun reisplannen.

World Atlantic

Het bedrijf werkt samen met World Atlantic aan het verhelpen van het technische probleem en hoopt de reguliere operatie zo snel mogelijk te hervatten. Daarbij benadrukt Surinam Airways dat de veiligheid van passagiers en bemanning vooropstaat. SLM betreurt het ongemak voor reizigers en adviseert passagiers de officiële communicatiekanalen in de gaten te houden voor updates over eventuele wijzigingen in de vluchtschema’s.