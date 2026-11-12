Toen KLM plotseling niet meer naar Suriname mocht vliegen

Vandaag de dag is KLM de onbetwiste marktleider op vluchten tussen Amsterdam en Paramaribo en dat is de Nederlandse airline vrijwel altijd geweest. Toch was er één moment waarop zij niets kon betekenen voor haar passagiers op de route tussen Schiphol en Zanderij. In 1983 werd KLM tijdelijk verbannen uit Suriname door het regime van de inmiddels overleden Desi Bouterse. Pas na maandenlange, moeizame onderhandelingen was het bedrijf weer welkom in Zuid-Amerika.

Dominantie

Op 15 december 1934 vertrok een Fokker F.XVIII ‘Snip’ van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij naar Paramaribo, met 26.000 brieven als enige lading. De vlucht duurde lang en het vliegtuig arriveerde pas zes dagen later in de Surinaamse hoofdstad. Sindsdien heeft de verbinding allerlei typen vliegtuigen zien voorbijkomen, waaronder de Douglas DC-8, de Boeing 747 en tegenwoordig de Boeing 777 en 787 Dreamliner.

KLM is lange tijd alleen verantwoordelijk geweest voor de belangrijkste levensader tussen de toenmalige kolonie en het moederland. Dat veranderde toen in 1975 de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) de nationale airline werd van een onafhankelijk land. De jonge airline had nog geen eigen vliegtuigen, maar huurde een DC-8 van KLM en spoot deze in haar eigen kleuren. De samenwerking tussen de beide bedrijven was nauw, waardoor de route naar Paramaribo lucratief bleef, ondanks het ontstane duopolie.

‘Onbegrijpelijke daad’

De situatie veranderde in 1982. Al langere tijd waren er conflicten tussen de Surinaamse regering en de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij (ALM). Evenals met KLM, waren er duidelijke afspraken tussen SLM en ALM over zogenaamde poolvluchten. Dit fenomeen stamt voornamelijk uit de twintigste eeuw en was de voorloper van de moderne luchtvaartallianties. In plaats van zware concurrentie met elkaar aan te gaan, spraken de maatschappijen af om de kosten, capaciteit en opbrengsten van de route volgens een vaste verdeelsleutel met elkaar te delen (te “poolen”).

Volgens de ALM zat de Surinaamse regering het bedrijf stelselmatig dwars en werden passagiers aan boord van ALM-vliegtuigen bedreigd ter behoeve van de SLM. De druppel die de emmer deed overlopen kwam in augustus 1982, toen het Surinaamse reisbureau VKC vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam wilde uitvoeren met een tussenstop op Curaçao en Miami. Daarmee probeerden de Surinamers het strakke poolcontract te omzeilen en goedkopere tickets aan te bieden. De Antilliaanse regering voelde zich ernstig benadeeld en weigerde vanaf augustus 1982 passagiersvervoer door de SLM vanaf Curaçao toe te staan.

NRC Handelsblad kopte destijds Antillen zetten de SLM de voet dwars, wat ook in Paramaribo op die manier ervaren werd. Toenmalig Surinaams minister Fong Poen noemde de Antilliaanse blokkade een ‘onbegrijpelijke daad’ en een ‘flagrante schending van het Koninkrijksverdrag op luchtvaartgebied’. Omdat de Antillen tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorden, besloot de Surinaamse regering uit protest in oktober 1982 het complete luchtvaartverdrag met het Koninkrijk op te zeggen — mede om een betere onderhandelingspositie voor de SLM af te dwingen.

Een vliegtuig van de ALM | ©Ken Fielding/https://www.flickr.com/photos/kenfielding, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

De decembermoorden

Het opgezegde luchtvaartverdrag had ook directe gevolgen voor KLM, aangezien het opzeggen gold voor alle airlines binnen het Koninkrijk. Toch merkte de Nederlandse airline deze gevolgen nog niet direct omdat een clausule in dit verdrag bepaalde dat Den Haag en Paramaribo een jaar de tijd kregen om nader tot elkaar te komen. Dat gebeurde echter niet. Een andere dramatische gebeurtenis in 1982 was daar de hoofdoorzaak van.

In december van dat jaar martelde en vermoordde het militaire regime van legerleider Desi Bouterse vijftien tegenstanders. Deze donkere bladzijde in de Surinaamse geschiedenis liet diepe sporen na bij de gemeenschap in Nederland. Als reactie op de decembermoorden bevroor Den Haag de ontwikkelingshulp aan Suriname en bereikten de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Suriname een historisch dieptepunt.

KLM de pineut

Toen de termijn van één jaar verstreek, werd KLM in oktober 1983 de toegang tot het Surinaamse luchtruim ontzegd. Daarmee vloog de maatschappij voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet naar Paramaribo. Dit leed was financieel voelbaar: de route behoorde tot de meest winstgevende van het KLM-netwerk. Tegelijkertijd betekende de stap het einde van reguliere SLM-vluchten naar Amsterdam. Een woordvoerder van de SLM in Amsterdam meldde tegenover NRC Handelsblad ‘geen zinnig woord over de ontstane situatie’ te kunnen zeggen.

De gevolgen voor de SLM waren zo mogelijk nog desastreuzer. Het opgezegde verdrag betekende namelijk dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij niet langer gebruik mocht maken van de DC-8 die ze van KLM huurde. Dat de situatie dan ook vooral een conflict was tussen overheden en niet tussen de maatschappijen onderling, blijkt uit de memoires van journalist en criticaster van het Nederlandse buitenlandbeleid Willem Oltmans (1935-2004). ‘“Met de S.L.M. hebben we au fond een uitstekende relatie,” aldus de president-directeur [van KLM], “die we niets liever dan zouden willen voortzetten. Wij beschouwen de S.L.M. als een uitstekende partner”’, citeert Oltmans in zijn boek Zaken Doen.

Zaken Doen

Oltmans was cruciaal voor de terugkeer van de KLM-lijn naar Paramaribo. Na het wegvallen van de directe lijnvluchten reisde hij via British Caledonian Airways naar Paramaribo. Oltmans studeerde na de oorlog aan Yale University, waar hij naar eigen zeggen ontdekte dat hij onderdeel uitmaakte van ‘een club van westerse onderdrukkers’. In 1956 sprak hij met president Soekarno van Indonesië. Dat was tegen het zere been van de Nederlandse regering, die de Hollandse pers nadrukkelijk had geadviseerd niet over de Indonesische president te berichten.

Dit gesprek was volgens Oltmans de aanleiding voor de Nederlandse regering om hem in zijn werk te belemmeren. In de jaren die volgden publiceerde hij meerdere geschriften waar hij het had over ‘overheidsterreur’ en ‘Haagse bedriegers’. Hij kon in zijn carrière op weinig steun rekenen. Zo omschreef een Telegraaf-journalist hem als ‘journalistieke diva van de politieke intrige’ en dagblad De Tijd bekroonde hem tot ‘enfant terrible’ van de Nederlandse journalistiek. Ook klonk er alom kritiek om zijn nauwe banden met Soekarno, die als staatsvijand nummer één werd gezien na de voor Nederland pijnlijke Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, en de Surinaamse Desi Bouterse, als wiens “adviseur” hij zou optreden.

Maar het was precies deze toegang tot Paramaribo die mogelijkheden bood. In Zaken Doen beschrijft Oltmans hoe hij in Suriname op bezoek ging bij de Nederlandse ambassadeur Hoekman, de Surinaamse Minister van Financiën Winston Caldeira en Desi Bouterse zelf. Volgens Oltmans heerste er bij Bouterse ‘recalcitrantie jegens Nederland’ om het stopzetten van de financiële steun aan Suriname en de ‘neo-koloniale houding’ ten opzichte van Suriname. ‘Eerst moet Nederland zijn financiële verplichtingen nakomen, dan zullen we over de K.L.M. lijn spreken,’ had Bouterse volgens Oltmans gezegd.

Steun uit Suriname

Uit de memoires blijkt dat men in Suriname er achter de schermen wel degelijk van overtuigd was dat het herstel van de lijn tussen Paramaribo en Amsterdam beter was voor alle betrokken partijen, maar dat de principiële lijn van Bouterse onbeweeglijk leek. In zijn lobby ontmoette Oltmans de Surinaamse vakbondsleider Fred Derby, die een flinke vinger in de pap bleek te hebben bij het conflict tussen SLM en KLM. Volgens Oltmans pleitte Derby voor het hervatten van de verbinding en kon hij hem aan zijn zijde rekenen.

Ook Harvey Naarendorp, chef-de-cabinet van Bouterse, zag de noodzaak van de hervatting in, ondanks het uitblijven van ontwikkelingssteun aan Suriname. ‘Het lijkt wel, alsof we zo gewend zijn met de K.L.M. mensen te werken, dat de S.L.M. niet kan wennen aan die nieuwe buitenlandse maatschappijen waarmee we thans samenwerking opbouwen. Ik zal wel dezer dagen met Desi over de K.L.M. spreken,’ aldus Naarendorp volgens Oltmans.

De zoektocht naar alternatieven onderstreepte dat gegeven. Om de verbinding met de grote Surinaamse gemeenschap in Nederland te onderhouden, wendde Paramaribo zich tot British Caledonian Airways, via Londen, en het Amerikaanse Arrow Air, via Miami. Deze omwegen bleken echter een logistieke nachtmerrie. De vluchten waren duurder, de service en capaciteit bleven achter, en de constructie kostte de Surinaamse schatkist kostbare vreemde valuta.

De verbinding hersteld

Op 9 april 1984 opende De Telegraaf met de voorpaginakop Paramaribo houdt KLM buiten spel, geschreven door journalist Arnold Burlage. Het artikel ging over de gespannen relatie en de onderhandelingen over de opgeschorte lijnvluchten tussen Amsterdam en Paramaribo. Volgens Oltmans zat de vork heel anders in de steel en ging de affaire precies de andere kant op. Hij wist namelijk dat mensen dichtbij Bouterse overtuigd waren van het belang van de vliegverbinding en dat het slechts een kwestie van tijd was voordat de de facto Surinaamse leider overstag zou gaan. De economische en logistieke schade voor Suriname door was simpelweg te groot. Uiteindelijk koos Bouterse eieren voor zijn geld en koppelde hij de verbinding los van de ontwikkelingshulp.

Dat moment volgde niet veel later. Op zondag 15 juli 1984 vertrok voor het eerst in negen maanden een viermotorige Douglas DC-8 van Amsterdam naar Paramaribo. De SLM hervatte haar diensten met een toestel dat werd gehuurd van Arrow Air. In de tussentijd gingen de onderhandelingen verder, onder meer over de inzet van een DC-10 op de route. De hervatting van de vluchten tussen Amsterdam en Paramaribo was niet gebaseerd op een luchtvaartovereenkomst, maar op vergunningen verleend aan SLM en KLM.

Dat gebeurde via een opvallend diplomatiek geitenpaadje. De regering van premier Lubbers weigerde de banden met het Bouterse-regime te herstellen vanwege de decembermoorden, hoewel de regering het belang erkende van de KLM-verbinding naar Suriname. Om de impasse te doorbreken zonder dat het Koninkrijk gezichtsverlies leed, werd daarom besloten tijdelijke luchtvaartvergunningen af te geven. Deze liepen destijds tot het einde van 1984.

Hoewel de verhoudingen tussen Suriname en Nederland niet direct opklaarden, was de cruciale luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam hersteld. Vandaag de dag vliegen nog altijd wekelijks duizenden passagiers tussen Schiphol en Zanderij op een route die historisch én politiek een van de meest bewogen lijnen uit de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis blijft.