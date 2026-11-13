A321neo aan de grond na vlucht vanaf Schiphol

Wat een simpele vlucht had moeten worden over de Noordzee, mondde uit in een incident dat viraal gaat. Een Airbus A321neo staat aan de grond vanwege een tailstrike na een vlucht vanaf Schiphol.

Tailstrike

Een Airbus A321neo van British Airways, registratie G-TNEB, poogde donderdag te landen op baan 27L van Londen Heathrow. Tijdens de landing ging het mis, aangezien het toestel met de staart tweemaal de baan raakte. Op videobeelden is te zien hoe de staart op het laatste moment naar beneden zakte en daarmee een zogeheten tailstrike veroorzaakte.

De crew besloot vervolgens een doorstart te maken en een nieuwe landingspoging te wagen, zoals vaak gebeurt bij een tailstrike. Tijdens de tweede poging op baan 27L wist het vliegtuig wel succesvol aan de grond te geraken. De machine taxiede vervolgens naar de gate, waar de passagiers en de crew veilig van boord konden stappen.

Viraal

Het moment gaat viraal vanwege een livestream van BigJetTV. Toen het incident gebeurde, keken honderden mensen naar de landende vliegtuigen op Londen Heathrow. Het fragment van de livestream met de tailstrike is inmiddels al meerdere honderdduizenden keren bekeken op sociale media. British Airways heeft de Airbus A321neo uit de vloot gehaald voor onderhoud.

Caught live on our 24/7 Camera BA431 encountered a double tail strike upon landing at Heathrow Airport this morning. What happened here? #aviation #avgeek https://t.co/NRUY3r9GfL— BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) November 12, 2026

Lange reparatie

De Britse luchtvaartmaatschappij “boft” dat het vliegtuig de baan raakte in Londen, en niet op Schiphol. Eerder dit jaar stond een Airbus A321neo van KLM aan de grond op de luchthaven van Lissabon na een tailstrike. Hoewel de schade volgens de Nederlandse maatschappij binnen vier weken te repareren was, duurde het langer omdat producten bij Airbus besteld moesten worden. ‘Dat heeft ermee te maken dat er eerst producten besteld moesten worden bij Airbus, omdat het geen routinematige klus betreft’, bevestigde een woordvoerder.