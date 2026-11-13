Einde oefening: A380-airline mag niet langer vliegen 

Echt overtuigend zijn de mededelingen van A380-maatschappij Global Airlines-oprichter James Asquith nooit geweest. Schuldeisers stellen nu dat het bedrijf definitief moet worden geliquideerd en de Britse rechtbank gaat daarin mee.

Wat begon als een project om passagiers weer naar de ‘gouden eeuw van de luchtvaart’ te brengen, eindigt in een financieel rood drama voor A380-maatschappij Global Airlines. De ambitieuze eigenaar James Asquith wilde met een vloot van vier Airbus A380’s passagiers van alle rangen en standen luxueuze vluchten aanbieden over de Atlantische Oceaan. In werkelijkheid voerde het bedrijf slechts vier vluchten uit.

Schulden

Voor het project stak Global Airlines zichzelf diep in de schulden terwijl inkomsten uitbleven. Asquith brak belofte na belofte en daarom stapten schuldeisers naar de rechtbank. Sommige aanklachten werden ingetrokken en andere afgewezen, maar in mei startte een zaak die nu definitief het einde lijkt te betekenen voor de Airbus A380-maatschappij.

Volgens het online medium One Mile at a Time heeft het Britse hooggerechtshof een gedwongen liquidatie van het bedrijf bevolen. Daarbij is het management uit zijn functie ontheven en stelde de rechtbank een curator aan. Hij gaat de activa nu registreren en te koop zetten. De opbrengst van de activa wordt vervolgens volgens de wettelijke rangschikking aan de schuldeisers uitbetaald.

Tarbes

Asquiths enige Airbus A380, een voormalige machine van China Southern met registratie 9H-GLOBL, staat al sinds juli vorig jaar aan de grond. Vorige zomer voerde het toestel nog vier vluchten uit vanuit Manchester en Edinburgh naar New York, maar daarna vertrok het naar de Franse luchthaven van Tarbes. Daar wacht de Airbus A380 op een zogeheten D-check.

Volgens Asquith is dit nog niet gelukt omdat hij geen plekje kon bemachtigen tussen de andere bedrijven. Toch zou de maatschappij dit jaar nog ten minste één vlucht uitvoeren. ‘Dit jaar zeker. Het doel is dit jaar… laten we zeggen: voor Kerstmis’, aldus de oprichter. Dat lijkt er echter niet meer van te komen, want voor Kerstmis is het meerendeel van het bedrijf naar verwachting verkocht.