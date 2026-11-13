Heel bijzondere F-16 onthuld op vliegbasis Leeuwarden

Meer dan vier decennia lang maakte de F-16 deel uit van het Nederlandse militaire luchtruim. Op Vliegbasis Leeuwarden krijgt een bijzonder exemplaar nu een tweede leven. Het toestel is de enige Amerikaans gebouwde F-16 van de Nederlandse luchtmacht die op deze manier bewaard is gebleven. Na jaren uit dienst te zijn geweest, is het gevechtsvliegtuig teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat. Daarmee blijft een bijzonder hoofdstuk uit de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis behouden.

Restauratie

Na de uitdienststelling verdween het toestel enige tijd uit beeld, maar in 2021 keerde het terug naar Vliegbasis Leeuwarden. Daar begon uiteindelijk een bijzonder restauratieproject. Sergeant-majoor Dick nam de werkzaamheden voor zijn rekening en besteedde anderhalf jaar aan het herstel van de F-16. Daarbij werd het toestel teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat. Het resultaat werd vandaag op de Friese vliegbasis onthuld. De restauratie zorgt ervoor dat een uniek exemplaar van de Nederlandse F-16-geschiedenis behouden blijft. Ook toekomstige generaties luchtmachters kunnen daardoor kennismaken met een vliegtuig dat decennialang een belangrijke rol speelde binnen de Koninklijke Luchtmacht.

1979

De F-16 maakte op 7 juni 1979 de eerste vlucht naar Vliegbasis Leeuwarden. Ruim twintig jaar lang maakte het toestel deel uit van de Nederlandse luchtmacht. Op 29 juni 1999 werd de laatste vlucht uitgevoerd. Daarmee kwam een einde aan de operationele carrière van het gevechtsvliegtuig, dat een bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht. De F-16 was gedurende meer dan vier decennia een vertrouwd gezicht binnen de Nederlandse luchtverdediging en speelde een belangrijke rol bij de uitvoering van uiteenlopende luchtmachttaken.