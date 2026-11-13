KLM doet aangifte na Eurlings-incident met powerbank

KLM heeft aangifte gedaan naar aanleiding van een veiligheidsincident met een powerbank aan boord van een vlucht naar Curaçao. De luchtvaartmaatschappij bevestigt tegenover de NOS dat het gaat om een voorval in september, waarbij een powerbank tijdens de vlucht in brand vloog en het toestel moest terugkeren naar Schiphol.

Aangifte na incident aan boord

Op 17 september was een Boeing 777 van KLM onderweg naar Curaçao toen aan boord een powerbank vlam vatte. De bemanning wist het vuur te blussen, maar besloot vanwege de situatie terug te keren naar Schiphol. Het toestel was op dat moment al uren onderweg. Kort na het voorval meldden verschillende media dat de powerbank toebehoorde aan Camiel Eurlings, de voormalige president-directeur van KLM. Meerdere bronnen aan boord bevestigden destijds dat de oud-topman bij het incident betrokken was. KLM wil echter niet bevestigen of de aangifte daadwerkelijk tegen Eurlings is gericht. Ook heeft de maatschappij niet bekendgemaakt op grond waarvan precies aangifte is gedaan.

KLM voert intern onderzoek uit

Na het voorval startte KLM een intern onderzoek. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dat een gebruikelijke procedure wanneer passagiers de veiligheidsregels ernstig overtreden en daarmee mogelijk de veiligheid van een vlucht, passagiers en bemanning in gevaar brengen. Een woordvoerder benadrukt dat veiligheid daarbij altijd vooropstaat. De aangifte volgt op dat onderzoek, al heeft KLM geen verdere details gedeeld over de uitkomsten of eventuele vervolgstappen.