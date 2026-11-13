KLM heeft voorlopig andere plannen met Airbus A350

Ondanks eerdere berichten zet KLM haar eerste Airbus A350 voorlopig enkel in op de route naar Toronto. De geplande uitbreiding van het netwerk naar Montreal en Afrika wordt naar achteren geschoven.

Het is inmiddels al twee weken geleden dat KLM haar Airbus A350-900, registratie PH-ZNA, voor de eerste keer inzette op een commerciële vlucht. Sindsdien vliegt de machine vijf keer per week op en neer naar het Canadese Toronto. Vanaf halverwege december zou de Nederlandse airline haar Airbus ook inzetten op de routes naar Montreal en Oost-Afrika.

Vertraging

Dat stelt KLM voorlopig uit. De maatschappij zet de A350 dit jaar enkel in op vluchten naar Toronto. De andere genoemde bestemmingen krijgen het nieuwste vliegtuig in de blauwe vloot pas begin volgend jaar op bezoek. De reden daarvoor is de vertraging bij Airbus, die ook het eerste toestel trof. Volgens de planning van Airbus neemt KLM het tweede exemplaar, PH-ZNB, pas eind dit jaar in ontvangst.

Eerder dit jaar moest KLM haar eerste commerciële vluchten met de A350 ook al noodgedwongen uitstellen door vertraging in Toulouse. Dat was een bittere pil voor liefhebbers die speciaal een ticket hadden geboekt voor de eerste vlucht. Desalniettemin bood KLM haar “ambassadeurs” een compensatie aan voor het omboeken na kritische vragen van Up in the Sky. KLM komt A350-fans tegemoet na vragen van Up in the Sky

Nieuw schema

KLM heeft de start van de vluchten naar Montreal van 14 december naar volgend jaar verplaatst. Ook de driehoeksroute Amsterdam-Kilimanjaro-Dar es Salaam, die een dag later zou beginnen, wordt verschoven. Afhankelijk van wanneer Airbus precies de tweede A350 aflevert aan KLM, zet de blauwe airline het toestel begin volgend jaar in op deze routes.

Volgens het nieuwe schema is het vliegtuig vanaf 6 januari te zien op de route naar Dar es Salaam, met een tussenstop in Kilimanjaro. Op het binnenlandse traject in Tanzania mag de airline geen passagiers oppikken, ook wel cabotage genaamd. De vluchten naar Montreal worden volgens het nieuwe schema pas vanaf 1 maart opgestart.