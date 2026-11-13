Oeps: Airbus A350 rijdt rode loper voorbij 

De luchtvaart is een sector waarin precisie en efficiëntie van uiterst belang is. Dat het mensenwerk blijft, wordt wel eens vergeten. Gelukkig herinnert een A350 van Lufthansa ons eraan dat er nog steeds mensen de sidesticks bedienen.

Komend weekend spelen de New England Patriots uit Boston een NFL-wedstrijd tegen de Detroit Lions in de Allianz Arena van München. De match in het buitenland is onderdeel van de NFL International Series om internationaal nieuwe fans voor het Amerikaanse voetbal aan te trekken. Lufthansa bracht het team met een Airbus A350-900, registratie D-AIXT, uit Boston naar Duitsland.

A350 maakt een foutje

Na een lange vlucht kwam het team donderdagochtend rond 09:30 uur aan op de luchthaven van München. Om de fans en het team te enthousiasmeren had de luchthaven de rode loper uitgelegd, zodat de spelers van de New England Patriots in alle glorie uit het vliegtuig konden stappen. Het enige dat de piloten nog hoefden te doen was het vliegtuig op de juiste plek neerzetten.

Daar ging het mis. De Airbus A350 van Lufthansa reed een meter te ver door, waardoor de trap en de rode loper niet meer goed aansloten op de deur. Bij het personeel op de grond was de irritatie goed zichtbaar, maar ze gingen aan de slag. Na een paar minuutjes was de trap diagonaal neergezet, waardoor de New England Patriots alsnog over de rode loper konden uitstappen.

NFL in Amsterdam

Als het aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland ligt, strijkt de NFL in de toekomst ook neer in Amsterdam. Joe Popolo kreeg eerder dit jaar een rondleiding in de Johan Cruyff Arena en was nadien helemaal verkocht. Op zijn sociale media schreef hij na afloop ‘Wat een stadion!’ Vervolgens opperde hij dat Amsterdam in 2028 ook onderdeel kan zijn van het speelschema. Aan KLM dan de taak om haar Airbus A350 goed te positioneren.