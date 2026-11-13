Transavia ontvangt VIP’s op nieuwe hoofdkantoor in Hoofddorp

Transavia heeft het nieuwe hoofdkantoor in Hoofddorp officieel onder de aandacht gebracht bij vertegenwoordigers uit de luchtvaartsector en de overheid. Tijdens een bijeenkomst verwelkomde de airline onder meer gasten van de gemeente Haarlemmermeer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Zij kregen een rondleiding door het gebouw, dat een centrale rol gaat spelen in de dagelijkse werkzaamheden en opleidingen van Transavia.

Nieuwe thuisbasis voor Transavia

Met de bijeenkomst markeerde Transavia de komst naar de nieuwe locatie in Hoofddorp. Naast vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties waren ook partners uit de luchtvaart- en reissector aanwezig. Tijdens een rondleiding kregen de genodigden een kijkje achter de schermen van het nieuwe kantoor. Het gebouw wordt de dagelijkse werkplek voor medewerkers op kantoor. Ook cabine- en cockpitpersoneel zal er terechtkunnen voor trainingen.

Verbinding centraal in het gebouw

Bij de inrichting en het gebruik van het nieuwe hoofdkantoor staat de verbinding tussen verschillende onderdelen van de organisatie centraal. Transavia wil hiermee de samenwerking tussen kantoorcollega’s en medewerkers die aan boord werkzaam zijn versterken. Transavia trekt daarbij een parallel met haar eigen activiteiten: net zoals de airline dagelijks passagiers en bestemmingen met elkaar verbindt, moet het nieuwe gebouw ook mensen binnen de organisatie dichter bij elkaar brengen. Met de ontvangst van de gasten vierde Transavia samen met haar partners een nieuw hoofdstuk in Hoofddorp.