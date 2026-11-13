Vliegverkeer in VS om veiligheidsredenen stilgelegd

Alle luchtvaartmaatschappijen hebben van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) de opdracht gekregen hun vliegtuigen aan de grond te houden. Buitengewone omstandigheden en veiligheidsredenen worden als redenen genoemd.

Volgens Sean Duffy, de minister van Transport, is er sprake van een communicatieprobleem dat bij alle luchtverkeerstorens in de VS gaande is. Wat er precies aan de hand is, meldt hij niet. Wel laat hij weten dat FAA-technici het probleem onderzoeken. Het CNN meldt dat er geen sprake is van een cyberaanval.

Uitval radioverkeer

Het gespecialiseerde blad The Air Current meldt dat de frequenties die vliegtuigen gebruiken en/of de radarmogelijkheden zijn verstoord. Kort voordat de FAA de landelijke oproep uitstuurde, werd het vliegverkeer in Chicago stilgelegd vanwege communicatieproblemen. Luchtverkeersleiders in Toronto maken melding van uitval van radioverkeer in de Verenigde Staten. Ook in Miami staat het vliegverkeer vast. Het ziet ernaar uit dat de situatie de eerstvolgende uren ongewijzigd blijft.

Per binnenkomende internationale vlucht wordt bekeken of en hoe een toestel kan landen.

Niet de eerste keer

Het gebeurt vrijwel nooit dat alle luchtvaartverkeer wordt stilgelegd in de VS. Op 11 september 2001 gebeurde dit na de terroristische aanslagen met gekaapte vliegtuigen op het WTC en het Pentagon. Ook in 2023 werd het volledige luchtverkeer gestopt na een crash van het NOTAM-systeem, dat belangrijke informatie bevat voor piloten op vluchten.