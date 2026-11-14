KLM-vliegtuigen staan uren vast door onzekerheid met ATC

Meerdere KLM-vliegtuigen hebben in de Verenigde Staten urenlang aan de grond gestaan door een grote storing bij de Amerikaanse luchtverkeersleiding. De luchtvaartautoriteiten legden het vliegverkeer om veiligheidsredenen stil. Nadat de beperkingen waren opgeheven, konden de toestellen met flinke vertragingen alsnog vertrekken.

Meerdere KLM-vluchten getroffen

Onder de getroffen vluchten bevonden zich onder meer drie KLM-toestellen die vanuit de Verenigde Staten naar Amsterdam zouden vliegen. Zo stond een Boeing 777, registratie PH-BVA, in San Francisco klaar voor vlucht KL606 naar Schiphol. Ook een Boeing 787-9, registratie PH-BKL, die als KL628 vanuit Miami naar Amsterdam zou vertrekken, liep aanzienlijke vertraging op. Hetzelfde gold voor de PH-BQH, die vanuit Minneapolis als vlucht KL656 naar de Nederlandse hoofdstad zou vliegen. De toestellen kregen uiteindelijk toestemming om te vertrekken nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten de vliegstop hadden opgeheven.

Verouderde techniek oorzaak van storing

De problemen ontstonden door een overbelasting van gegevens op een verouderd telecommunicatiesysteem. De Amerikaanse luchtverkeersleiding maakt daarbij gebruik van koperen bekabelingstechnologie uit de jaren tachtig, waarmee onder meer spraak- en radargegevens tussen luchtverkeersleidingscentra worden uitgewisseld. Door de storing vielen communicatiemogelijkheden uit en ontstonden problemen met de radarvoorzieningen. De Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy bevestigde dat de FAA-technici de oorzaak onderzochten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten waren er geen aanwijzingen voor een cyberaanval of buitenlandse inmenging.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Duizenden vluchten ondervinden hinder

De storing had gevolgen voor het vliegverkeer in grote delen van de Verenigde Staten. De FAA droeg luchtvaartmaatschappijen op hun vliegtuigen aan de grond te houden vanwege de veiligheidsrisico’s. Onder meer Chicago en Miami werden getroffen door de problemen. Inmiddels is het vliegverkeer weer op gang gekomen, al ondervinden verschillende luchthavens nog altijd hinder. Zo liepen vertrek- en aankomstvertragingen op sommige locaties na het opheffen van de vliegstop nog verder op. Volgens data van Flightradar24 werden duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd.