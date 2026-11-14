Luchtverkeer VS weer op gang

Het luchtverkeer in de VS is na uren van vertraging weer hervat. De opdracht die alle luchtvaartmaatschappijen afgelopen vrijdag kregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) om hun vliegtuigen aan de grond te houden, is niet langer van kracht. Duizenden vluchten werden getroffen.

Een overzicht op FlightRadar laat zien dat er weliswaar nog altijd storingen zijn. Inmiddels kunnen de vliegtuigen weer komen en gaan. Op Los Angeles bijvoorbeeld zijn er nog aankomstvertragingen voor vliegtuigen in de lucht van gemiddeld van 40 minuten (en afnemend) en vertrekvertragingen van gemiddeld 1 uur (en afnemend). Ook in Miami is het luchtverkeer weer op gang, maar daar met aankomstvertragingen van gemiddeld 1 uur en 25 minuten en vertrekvertragingen van gemiddeld 2 uur. Vlucht KL628 is een van de vele die een urenlange vertraging opliep. De Boeing 787 kreeg zo’n vier uur geleden het startsein.

Overbelasting bekabelingstechnologie

Het probleem ontstond door een overbelasting van de gegevens op de koperen bekabelingstechnologie uit de jaren tachtig. Deze technologie werd gebruikt om spraak- en radargegevens tussen de luchtverkeersleidingen te verzenden. Dat verklaarde minister van Transport Sean Duffy vrijdagavond tijdens een persconferentie, aldus de Los Angeles Times.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Markwayne Mullin zei dat er geen bewijs is dat de telecommunicatiestoring het gevolg was van een cyberaanval of enige snode buitenlandse actoren. Hij zei echter wel dat het verouderde luchtverkeersleidingssysteem van het land zelf een nationaal veiligheidsrisico was.

Senator Tammy Duckworth (Democraat uit Illinois), lid van de subcommissie voor Luchtvaart, Ruimtevaart en Innovatie, heeft aangekondigd dat ze opheldering van de FAA zal eisen over het besluit om het vliegverkeer stil te leggen. ‘De veiligheid van ons luchtruim is afhankelijk van back-upsystemen’, verklaarde ze. ‘De oorzaak van de landelijke vliegstop moet dan ook grondig en volledig worden onderzocht.’

Onaanvaardbaar

In een interview kort na de aankondiging van de vliegstop reageerde afgevaardigde Ted Lieu (Democraat uit Californië) fel op de storing bij de FAA. Hij noemde de problemen met het telecommunicatiesysteem volstrekt onaanvaardbaar. Volgens hem moet de luchtvaartautoriteit systemen ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van één enkel onderdeel. ‘Ik roep de FAA en de regering-Trump op ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt’, zei Lieu.

Het Californische congreslid pleit voor hoorzittingen in het Congres. Daarbij moet worden onderzocht hoe de technische storing kon ontstaan. Ook moet duidelijk worden welke verbeteringen nodig zijn om herhaling te voorkomen. ‘Wat er zojuist is gebeurd, heeft het vertrouwen in ons luchtvaartsysteem ernstig geschaad’, zei hij. ‘Dat systeem is van groot belang voor onze nationale economie.’