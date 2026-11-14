‘Nederlandse’ luchthaven over de grens uitgeroepen tot de beste

De luchthaven van Düsseldorf is voor het tweede jaar op rij als beste geëindigd in zijn categorie van de World Consumer Airport Index 2026. Het Duitse vliegveld behaalde bovendien de hoogste totaalscore van alle zestig onderzochte luchthavens.

Düsseldorf voert internationale ranking aan

De vliegvelden zijn op basis van hun jaarlijkse passagiersaantallen verdeeld over twee categorieën. Düsseldorf eindigde opnieuw bovenaan in zijn klasse, voor Zürich en Kopenhagen. Opvallend is dat de luchthaven ook over alle onderzochte vliegvelden de hoogste score behaalde. Het onderzoek richt zich nadrukkelijk op de ervaringen van passagiers. In totaal zijn zestien onderdelen meegenomen, waaronder het aantal luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen, de bereikbaarheid per auto en trein, de afstand tot het stadscentrum, wachttijden bij de beveiliging, vertragingen en het winkelaanbod.

Korte wachttijden en meer voorzieningen

Volgens het vliegveld kwamen de goede resultaten onder meer tot uiting tijdens de drukke herfstvakantie. Ongeveer negen op de tien passagiers waren binnen tien minuten door de check-in en de veiligheidscontrole. Bij 99 procent duurden de gezamenlijke passagiersprocessen niet langer dan twintig minuten. Ook de bagageafhandeling verliep volgens Düsseldorf vlot: gemiddeld lag het eerste stuk bagage veertien minuten nadat het vliegtuig op zijn parkeerpositie was aangekomen op de band.

Daarnaast heeft de luchthaven het aanbod in de terminal uitgebreid met nieuwe winkels en restaurants. Ook de in juni volledig geopende DUS Rhein Lounge moet het verblijf op de luchthaven aantrekkelijker maken. De lounge beschikt onder meer over uitgebreide horecavoorzieningen, werkplekken en een terras met uitzicht op het platform.

Nieuwe verbindingen en betere bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid over land is volgens de luchthaven verbeterd. In september werd Düsseldorf rechtstreeks aangesloten op het lokale Stadtbahn-netwerk. Met metrolijn U80 kunnen reizigers het centraal station in ongeveer achttien minuten bereiken. De U81 rijdt tijdens geselecteerde grote beurzen en evenementen rechtstreeks tussen de terminal en de Messe/Arena, een rit die ongeveer zeven minuten duurt. Tegelijkertijd wordt het internationale routenetwerk uitgebreid.

Air Europa keert op 30 november terug met twee dagelijkse vluchten naar Madrid, waarmee passagiers via de Spaanse hoofdstad kunnen doorreizen naar bestemmingen in Latijns-Amerika. Corendon Airlines begint op 14 december met drie wekelijkse vluchten naar Curaçao. Twee dagen later opent Air Arabia een dagelijkse verbinding met Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten, vanwaar reizigers onder meer kunnen doorvliegen naar Saudi-Arabië, India, Pakistan, Nepal en Thailand. In het voorjaar van 2027 komt daar een nieuwe rechtstreekse verbinding van La Compagnie naar Newark bij.