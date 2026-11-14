NH90-helikopter als beschermengel van de vloot

In 2010 ontving Nederland de eerste NH90 maritieme helikopter, ter vervanging van de verouderde Westland Lynx. Inmiddels beschikt het Defensie Helikopter Commando (DHC) over een vloot van negentien NH90’s. Één van de taken waarvoor de NH90 steeds meer wordt ingezet is onderzeebootbestrijding. Up in the Sky sprak met luitenant ter zee (LTZ1) “Jones” over het jagen op gevaren onder water.

‘Onderzeeboten kun je beschouwen als één van de meest krachtige, gevaarlijke en onzichtbare wapens die er zijn. Het is heel belangrijk om daar als marine iets tegenover te kunnen zetten, en de NH90 is daar onderdeel van. Met sonar en sonarboeien kunnen we onderwater het “plaatje” opbouwen van wat er gebeurt, wat daar beweegt. Dat doen we dan samen met een schip als Zr.Ms. Van Amstel, een onderzeebootbestrijdingsfregat.’ Nederlandse NH90 op het helikopterdek van Zr.Ms. Van Amstel © Leonard van den Broek

Onderzeeboot als killer

De NH90 beschikt over “dipping sonar”, die de helikopter aan een kabel kan neerlaten tot aan het wateroppervlak. Ook kan de helikopter sonarboeien afwerpen. Deze boeien zenden net als de sonar onder water geluidsgolven uit, maar ze zitten niet vast aan een kabel. Verder kan de NH90 torpedo’s lanceren om een onderzeeboot aan te vallen. Al is vernietiging niet het hoofddoel, vertelde TACCO (tactisch coördinator) Bernd eerder in defensiemagazine Alle Hens: ‘Een onderzeeboot is een killer. Het breekt een marineschip in tweeën. En wij moeten dat voorkomen. (…) Ons doel is het beschermen van de vloot. Het detecteren van een onderzeeboot is daarbij al een heel sterk wapen. Zolang wij de onderzeeboot bezighouden, kan deze geen aanval uitvoeren. Als je weet waar-ie zit, is het al mission failure voor de vijand. We kunnen vuren, maar alleen als dat echt nodig is.’

Nederlandse NH90NFH tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam © Leonard van den Broek

Innovatieve rekentool

Het vinden van een onderzeeboot blijft lastig, ondanks alle geavanceerde apparatuur. TACCO Ricardo zei hierover in Alle Hens eerder dit jaar: ‘Ze varen onder water en zijn daarmee niet zichtbaar voor radar of het blote oog. Onder water is [de onderzeeboot] in zijn element en doet er alles aan om niet gedetecteerd te worden. (…) Zolang we een echo op ons scherm zien, weten we waar de onderzeeboot zit. Je kan je voorstellen dat die boot er alles aan zal doen om te ontsnappen. Hij verandert koers, vaart en diepte en probeert zo ongezien weg te komen.’

Voor zijn scriptie ontwikkelde Teun, afstudeerder van het Koninklijk Instituut voor de Marine, een rekentool. Deze tool voorspelt het gedrag van onderzeeboten. Met dit programma, dat op een tablet te bedienen is, kunnen de helicopter sensor operator (HSO) en tactical coördinator (TACCO) op de NH90 efficiënter zoeken. TACCO Ricardo is zeer te spreken over de rekentool: ‘Als wij een onderzeeboot op ons scherm verliezen, dan zijn we die kwijt en kan de boot van ons wegvaren. (…) Met de tool van Teun beschikken we over een innovatief rekenmodel waarmee we het gedrag van een onderzeeboot beter kunnen voorspellen.’

Helikoptervlieger “Jones” bij de NH90 © Leonard van den Broek

Prachtige oplossing

Hoewel het helikoptertype internationaal niet onomstreden is, is Nederland een zeer tevreden gebruiker van de NH90. “Jones” zegt hierover: ‘Van begin af aan is Nederland heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de helikopter. Ervaren operators en vliegers hebben hun inbreng gehad bij het bedenken van oplossingen. Een mooi voorbeeld is de sonobuoy dispenser unit aan boord van de helikopter. Ze zochten naar een technische oplossing, hoe de helikopter het beste die sonarboeien kan uitwerpen. Daarover heeft een van onze collega’s echt meegedacht, en dat heeft geleid tot een prachtige oplossing. De NH90 heeft een naar beneden gerichte roterende trommel gekregen. Het ziet er een beetje uit zoals een revolver en werpt de sonarboeien af.’

Begin deze eeuw bestelde Nederland twaalf NH90’s als opvolger van de Westland Lynx marinehelikopters. In 2007 kon Nederland beschikken over een testexemplaar, waarna in 2010 daadwerkelijk de eerste helikopter werd afgeleverd. Maar ook dit exemplaar was nog niet volledig inzetbaar. De introductie en operationele inzet in de eerste jaren verliepen niet heel soepel. ‘Het begin, de introductie, van de NH90 ging niet bepaald vanzelf. Nederland was bijvoorbeeld de eerste gebruiker die de NH90 operationeel heeft ingezet als boordhelikopter aan boord van een schip. Wij kwamen er daardoor ook als eerste achter dat sommige onderdelen gevoelig waren voor contact met zout.’, aldus “Jones”.

Nederlandse NH90NFH, met midden onder de romp de dispenser voor sonarboeien © Leonard van den Broek

‘Ook hierbij was de samenwerking met de industrie heel goed, en hebben we oplossingen kunnen vinden. Maar het bleek wel, dat sommige onderdelen van de helikopter niet goed bestand waren tegen de omstandigheden waaraan ze werden blootgesteld.’ Ondanks alles bestelde Nederland toch nog acht extra NH90’s. De laatste helikopter werd in 2016 afgeleverd. Na de crash van een NH90 in 2020 bij Aruba, beschikt Nederland nu nog over negentien NH90’s. Als aanvulling op de bestaande vloot heeft Nederland drie extra NH90’s besteld. Deze zullen naar verwachting vanaf 2030 worden geleverd.

Vanaf volgend jaar zal de NH90 een vernieuwingsprogramma ondergaan. “Jones” vertelt hierover: ‘Inmiddels denk ik dat de NH90 al heel volwassen is geworden. Met de Mid Life Update die er aan komt, wordt de helikopter alleen maar meer volwassen. Het type heeft nog zoveel te bieden, en een upgrade naar de laatste standaard is nu wel passend. Bij het uitvoeren van sommige taken lopen we wel tegen bepaalde beperkingen aan. Net als thuis kun je in je oude computer niet steeds een nieuwe videokaart stoppen, op een gegeven moment moet je meer gaan vernieuwen. Op dat punt zijn we nu gekomen. Dat is best een flinke klus, maar voorziet de helikopter wel weer van de nieuwste apparatuur. Zo komen er nieuwe sensoren, en vernieuwde communicatieapparatuur voor informatie-uitwisseling met andere eenheden.