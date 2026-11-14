Van NF-5 tot MD-11 en één crash overleefd

79 is hij inmiddels, maar Bert Kuijper vliegt nog steeds. Niet meer in helikopters, straaljagers, turboprops of jets, maar nog wel in propeller- en zweefvliegtuigen. Met meer dan 27.750 vlieguren op de teller kiest hij vanaf Vliegveld Hilversum nog bijna dagelijks het luchtruim in zijn Tipsy Nipper. Ook het modelvliegen is hij nog lang niet verleerd. Al met al bracht hij tot op heden zo’n drie en een half jaar van zijn leven in de lucht door. Zelfs een crash kreeg hem niet van zijn liefde voor het vliegen af.

Een klant van Berts vader zag hoe Bert en zijn broer in de tuin met modelvliegtuigjes bezig waren. Hij nodigde de jongens uit voor een vlucht. ‘Op Vliegveld Hilversum stapten we aan boord van een Piper Cub-je. Ik vond het helemaal geweldig. Dat wilde ik ook’, vertelt Bert. Hij begon met zweefvliegen. Die ervaring kwam goed van pas toen hij bij de Koninklijke Luchtmacht solliciteerde. Hij was welkom.

De selectie bij de Luchtmacht

‘Het was een enorme slachting’, zegt Bert over de selectie die volgde. ‘Van zo’n 250 kandidaten bleven er maar 25 over die aan de opleiding mochten beginnen. Vijf daarvan werden uiteindelijk vlieger, waarvan twee op helikopters en drie op jachtvliegtuigen. De criteria begreep ik niet zo goed. Beide heb ik gevlogen. Bij helikoptervliegen is de coördinatie veel moeilijker. Omdat het driedimensionaal is, is het meer handjes- en voetenwerk. Bij snelle vliegtuigen draait het om een soort vooruitziende blik. Je hebt met enorme snelheden te maken en moet met je hoofd steeds een stap vóór het vliegtuig blijven.’

Bert in Fouga Magister © Archief Bert Kuijper

Te jong voor de straaljager?

Bert begon op Gilze-Rijen op de Fokker S11. ‘Ook daar was het weer een flinke slachting’, zegt Bert. ‘Ik was een van de twaalf die van de 25 waren overgebleven. Wij mochten in Brustem door op de Fouga Magister, een tweemotorig straal-lesvliegtuig. In de pauzes dronken de Belgische instructeurs gewoon een glaasje bier. Wij, de leerling-vliegers, begrepen daar niets van. Op een dag moest ik bij de commandant komen. “Je bent nog erg jong”, kreeg ik te horen. “Misschien is het toch beter als je eerst helikopter gaat vliegen. Denk daar maar eens over na in het weekend.” Toegegeven, ik had een babyface. Veel jongens hadden een snor. Bij mij wilde dat niet echt lukken. Wat er met veel moeite groeide, heb ik een half jaar later toch maar weer afgeschoren. Ik dacht: Als ik ook dat helikopterbrevet krijg, kan ik van alles en nog wat vliegen.”’

De generaal geloofde het niet

‘Eenmaal met het helikopterbrevet op zak, kreeg ik de opdracht een landmachtgeneraal op te halen in Ermelo en daarmee naar Duitsland te vliegen waar op dat moment een grote oefening plaatsvond’, vervolgt Bert. ‘Toen ik me in Ermelo bij die generaal meldde, keek hij me aan over zijn brilletje en zei: “Zeg maar tegen de vlieger dat ik er zo aankom.” Toen ik hem vertelde dat ik de vlieger was, zag ik die man verbleken. “Oh, uh… oké dan maar”, stamelde hij. Die oefening duurde dag of vier. In die periode vloog ik de generaal meerdere keren rond, zodat hij vanuit de lucht kon zien hoe de tanks in het open veld opereerden. Eenmaal terug in Ermelo maakte hij zij excuus. “Ik heb u genegeerd en verkeerd beoordeeld, luitenant ”, erkende hij. Mijn jonge uiterlijk was echt in mijn nadeel. Ik moest mezelf continu bewijzen.’

Bert bij de NF-5

Van helikopter naar jachtvliegtuig

Het zat Bert niet lekker dat helikoptervliegers als afgeteste vliegers golden. ‘Op Soesterberg vonden zo nu en dan zogenoemde base flights plaats. Daar konden vliegers van de staf hun vlieguren bijhouden op de Lockheed T-33. Al snel had ik door dat daar kansen lagen om mee te kunnen vliegen, dus ik was daarvoor continu aan het lobbyen. Ook nu won de aanhouder en ik mocht mee met een commandant voor een heen-en-weertje Ypenburg. Nadat hij enkele let downs had gemaakt, vroeg hij of ik het ook eens wilde proberen. Dat was niet aan dovemans oren! Op de terugweg zei hij enkele aerobatics te gaan doen. En ook nu weer vroeg hij of ik dat ook wilde. Eenmaal geland vroeg hij waarom ik helikopter was gaan vliegen. “Mijn commandant vond mij te jong, hij meende dat ik nog wat rijper moest worden voor jets.” De commandant wilde weten waarom ik geen rekest had ingediend. Tja, dat was zinloos, niemand van het Squadron die dat had gedaan werd alsnog toegelaten. En ik kon nu toch ook van alles en nog wat vliegen. “Dien jij maar een rekest in”, adviseerde hij. Drie maanden later zat ik op de jachtvliegschool in Twente.’

De NF-5: eindelijk jachtvliegen

Na tachtig uur vliegen op de Lockheed T-33 kon Bert doorschuiven naar de Northrop NF-5, aanvankelijk op Twente, maar algauw op Eindhoven. ‘Ook nu moest ik me weer bewijzen. Gelukkig bleek ik vrij goed te zijn in schieten en bommen afgooien als we moesten oefenen op de Jackpot Range op de Noordsvaarder op Terschelling of op de Cornfield Range op de Vliehors op Vlieland. Op zo’n NF-5 rondscheuren: dat was het toch wel.’ Door zijn neventaak als reservevuurleider verbleef Bert meer dan eens een week op Vlieland. Dan beoordeelde hij de scores van vliegers die oefenden met raketten afschieten en bommen afwerpen. Ook adviseerde hij hen over hun prestaties. ‘Over al die werkzaamheden moet je niet te veel nadenken’, stelt Bert. ‘Je vecht om vrede te behouden. Maar begrijpelijk is het wel dat als je in oorlogsgebied voor het echie hebt moeten gaan, in conflict zou kunnen komen met jezelf.’

Bert in NF-5 © Archief Bert Kuijper

Liefde op de vliegbasis

In zijn tijd op Vliegbasis Eindhoven ontmoette Bert Anne. Zij was daar PR-officier. ‘Zij was hogere in rang, dus officieel moest ik naar haar luisteren’, vertelt hij lachend. ‘Ik wilde haar dolgraag een keer meenemen in de NF-5, maar dat mocht niet. Ze is wel mee geweest in een NF-5, maar niet met mij. Maar in mijn vrije tijd op Eindhoven sleepte ik zweefvliegtuigen omhoog en dat bood andere kansen. Eerst belde ik de adjudant van de Piper-hangar met de vraag een Piper klaar te zetten, bijvoorbeeld om 14:00 uur. Daarna belde ik Anne en sprak om diezelfde tijd met haar af bij die hangar. En dan deden we bijvoorbeeld een rondje IJsselmeer – in diensttijd. Toen duidelijk werd dat wij een verhouding hadden, werd zij overgeplaatst naar de stafschool in Ypenburg, in de functie van secretaris van de kolonel. Die man wist van onze relatie en als ik weer eens een weekje op Vlieland zat, zei hij dat het goed voor haar algemene opleiding was om een week naar Vlieland te gaan. Hij bestelde dan een Beaver om haar naar Vlieland te brengen. Dat vliegtuig landde dan op het strand, vlak voor de toren.’ Bert kan er nog om lachen.

Reclame schrijven in de lucht

In zijn tijd bij de KLu was Bert niet alleen te vinden achter de stuurknuppel van de NF-5 maar ook achter die van de Harvard en zwevers. ‘Met de Harvard vloog ik luchtreclamevluchten voor het Skylight-luchtvaartbedrijf’, licht hij nader toe. ‘Ik begon meestal boven Bergen aan Zee met 7UP te schrijven. Omdat ik op een behoorlijke hoogte vloog, op zo’n 15.000 tot 18.000 voet langs de kust, had ik contact met Approach op Schiphol – toen nog Schiphol Oost. Het lastige is dat je in spiegelschrift moet schrijven. Mensen kijken immers vanaf de grond tegen de tekst aan, terwijl ik vanuit de lucht er bovenop zit. En die letters zijn wel een kilometer groot. Ik vergeet nooit dat die man op de toren, toen het klaar was, letterlijk uit het raam ging kijken en zei: “Het staat er goed.”’

Reclamevliegen en witte rook © Archief Bert Kuijper

Piet Pelle vliegt mee

‘Voor de reclame van Piet Pelle op zijn Gazelle had de eigenaar van Skylight in een net een fietser gemaakt die kon bewegen. Een soort windmolentje bracht een mechaniek in werking, waardoor het leek alsof Pietje aan het fietsen was. Voor die reclame vlogen we met z’n tweeën: de ene op kop met dat net, de andere erachter met de tekst. Alleen werkte dat mechaniek niet altijd even goed, waardoor Pietje stopte met fietsen. Dan moest je de kist een beetje laten aanduiken. Daardoor nam de kracht op de propeller toe en begon Pietje weer keihard te fietsen.’

© Ko Doncker (1874-1917), Public domain, via Wikimedia Commons

Rode rook en een flinke smeerboel

‘Achter in die Harvard zat een heel groot vat met schrijfolie’, licht Bert toe. ‘Met een schakelaar kon je de olietoevoer aan- en uitzetten. De olie werd door een lange uitlaatpijp naar de staart geleid en vermengde zich ondertussen met de hete uitlaatgassen van de motor. Zo ontstond een enorme hoeveelheid rook, waarmee je letters in de lucht kon schrijven. Bij mijn terugkomst op Hilversum had ik soms nog wat olie over. Dan maakte ik een low pass en trok ik de hendel weer open. Het vliegveld verdween dan bijna helemaal in de rook. Als ik dat nu zou doen, zou de pleuris uitbreken, maar in die tijd kon je zoiets nog wel maken.’ Hij vervolgt met nog een ander staaltje: ‘We hebben ook een keer geëxperimenteerd met rode rook. De eigenaar van Skylight had een soort rode inkt gevonden die volgens hem met de olie te mengen was. En jawel, het werkte: er kwam rode rook uit. Maar toen ik terugkwam, zat het hele vliegtuig ook onder de rode olie. Verschrikkelijk! We zijn er dus heel snel mee gestopt.’

Bert aan het zweven © Archief Bert Kuijper

Nederlands én Frans kampioen

En dan was er het zweefvliegen. Maar liefst 4200 uur bracht Bert door op de bok van deze toestellen. Twaalf jaar lang zat hij onder andere in het Nederlandse team, waarbij hij heel veel wedstrijden vloog. Twee keer nam hij deel aan de Wereldkampioenschappen. Eén keer was hij Nederlands kampioen en één keer Frans kampioen. Dat laatste tot ergernis van de Fransen. ‘Het waren open Franse kampioenschappen, waarbij ook beperkt buitenlanders werden toegelaten’, legt hij uit. ‘Bij wedstrijden ging het vroeger om afstand, later om snelheid. Snelheid maken leer je door het heel veel te doen. Het is echt een heel mooie en sierlijke manier van vliegen, waarbij je gebruik maakt van thermiek. Zonder motor, dus geen herrie, geen CO2-uitstoot, maar wel flink met de elementen bezig zijn.’ In Stemme S-12 © Archief Bert Kuijper

Van de Luchtmacht naar de Noordzee

Medio jaren zeventig liep Berts contract af bij de KLu. Hij was een van de zeventig vliegers waarvan het contract niet werd verlengd. ‘Ik vond het verschrikkelijk’, zegt hij. ‘Ik voelde me een slachtoffer. Het was in de tijd van de oliecrisis en ook in de burgerluchtvaart was toen geen droog brood te verdienen. Ik solliciteerde bij KLM, Martinair, Swissair, maar overal was het: sorry, geen mensen nodig. Mijn vlieguren op de Alouette III kwamen nu echter wel goed van pas. Bij KLM Helikopters zaten ze dringend verlegen om vliegers voor de grote Sikorsky S-61’s. Ik werd dan ook meteen aangenomen. Er werd in die tijd volop naar olie geboord op de Noordzee. Maar na enkele jaren kende ik elke golf daar en wilde ik terug naar vaste vleugelvliegtuigen. Ik solliciteerde nog maar weer eens bij KLM. “U bent 32, u bent te oud”, was de reactie. Dat vond ik echt heel erg jammer.’

© Maarten Visser

Botsing met een Spitfire

In zijn vrije tijd bleef Bert het luchtruim kiezen in vaste vleugelvliegtuigen. Met een Harvard nam hij deel aan een vliegshow op Bex Airfield, Zwitserland. ‘Een klein sportvliegveldje met een heel smalle grasbaan’, zegt Bert. ‘Ik had toestemming om over die baan te taxiën toen ik ineens een Spitfire op me af zag komen. Twee Harriers stonden halverwege de baan geparkeerd, waardoor ik geen kant op kon. De vlieger in die Spitfire heeft nog geprobeerd over me heen te vliegen, maar helaas, hij knalde zo op me in. Door de klap werd mijn vliegtuig zo’n meter of tien à twintig meter naar achter gedrukt. Ik wilde zo snel mogelijk die Harvard uit vanwege brandgevaar. Bij het haastige uitklimmen struikelde ik over de rand. Aan die kant zat geen vleugel mee, waardoor ik met een enorme smak op de grond viel.’ Crash Harvard en Spitfire © Archief Bert Kuijper

Twee tegen twee

De valpartij resulteerde in een gecompliceerde beenbreuk met behalve een operatie driekwart jaar revalidatie tot gevolg. Ook kwam er een rechtszaak van. Bert: ‘We kregen allebei de schuld’, zegt Bert. ‘Alhoewel de radio-operator verklaarde dat ik toestemming had gevraagd en gekregen om te taxiën, stelde de Spitfire-vlieger dat hij toestemming had om te starten. De radio-operator ontkende dit, maar de volgvlieger van de Spitfire-vlieger verklaarde dat zijn vlieger wel degelijk toestemming had. Opnames waren er niet in die tijd en daarom was het twee tegen twee. Ik voelde me zeer bezwaard omdat die Harvard van Skylight total loss was. Dat gold overigens ook voor de Spitfire. Ik heb privé bijgedragen aan een tegemoetkoming in de schade. En gelukkig is de vriendschap met Skylight altijd blijven bestaan.’

Laatste vlucht in Fokker F-27 © Archief Bert Kuijper

Van helikopter naar verkeersvliegtuig

‘De vraag naar olie op de Noordzee werd weer minder interessant dan de olie uit het Midden-Oosten’, zegt Bert. ‘De vraag naar helikopterwerk liep terug, maar juist op dat moment kwam KLM vliegers tekort. Met een aantal collega’s hebben wij toen het hoofd van de vliegdienst benaderd of wij misschien te werk gesteld konden worden bij de NLM. Zeven van ons kregen uiteindelijk de kans om over te stappen, ik was één van hen. Ik ben begonnen op de Fokker F27. Na vijf jaar werd het de F50. Dat was echt een prachtig vliegtuig: de Rolls Royce onder de turboprops. In de cockpit van de F27 was het altijd een enorme herrie. We zaten met een hoofdtelefoontje op één oor en het andere oor open. We schreeuwden tegen elkaar, echt belachelijk. Dat was in de F50 verleden tijd.’

Bert in de cockpit van de Fokker 50 © Archief Bert Kuijper

Vals alarm in de MD-11

Na twee jaar Fokker 50 te hebben gevlogen kon Bert de overstap maken naar de MD-11. ‘Die overstap was best pittig’, aldus Bert. ‘In een vliegtuig van driehonderd ton was het niet alleen wennen aan de massa. Ook de neusstand verschilt enorm: de MD-11 had, in tegenstelling tot de Fokkers, een hoge neusstand in de landing.’ In de driemotorige jet kreeg Bert tot twee keer toe met motorpech te maken. ‘Eén keer kregen we de indicatie van brand in de staartmotor. Alle warninglights gingen aan, dus gingen we meteen over tot handelen: motor uit en de fuelkranen dicht. De neus ging daarna meteen omhoog doordat de stuwkracht van de staartmotor wegviel. Ik moest de stuurknuppel maximaal naar voren drukken om dat tegen te gaan. Boven de Pacific Ocean hebben we zo’n 60.000 tot 70.000 kilo brandstof moeten dumpen. Toen terug naar San Francisco en geland. En dan blijkt later dat het een vals alarm was. Zoiets kost KLM bakken met geld.’

KLM MD-11 © Aero Icarus

Een meeuw in de motor

Eveneens in de MD-11 kreeg Bert te maken met een vogelaanvaring. ‘Een meeuw in de rechtermotor. De barbecuelucht ruik je wel even’, zegt hij. ‘Na de landing nodigde de dienstdoende GWK ons als cockpitcrew uit om de schade te bekijken. Op de compressor kon je precies zien waar die vogel naar binnen was gekomen: afgebroken compressorbladen staken in de cowling van de motor. Maar dat was nog niet het ergste. Die motor heeft drie ophangpunten waarvan er zowel voor als achter een door de trillingen was afgebroken. Als we waren doorgevlogen was die motor er geheid af gelazerd.’ © Stefano Corso, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Let op de klap die we gaan maken

Ook over de MD-11 praat Bert vol enthousiasme: ‘Een stoere bak met een enorm motorvermogen en een giga uitzicht door de grote ramen in de ruime cockpit.’ Twaalf jaar lang zat hij op de bok van deze machine. Zijn allerlaatste landing in dit vliegtuig wilde hij niet op Schiphol maken. ‘In plaats van om zes uur ’s morgens aan te komen op Schiphol stelde ik voor mijn pensioneringsvlucht te beëindigen met een landing op Nairobi om vervolgens met een stel vrienden op safari te gaan. Bij KLM waren ze niet meteen enthousiast, want dan moesten ze een andere vlieger opsturen. Toch werd het geregeld. Zo’n laatste landing…’ Bert stopt een moment met vertellen. ‘Ja, dat is best wel emotioneel’, zegt hij dan. “‘Let op de klap die we gaan maken”, werd er door zijn aanwezige vrienden gezegd. Maar eens in de zoveel landingen vraag je je af of je al bent geland; je voelt alleen maar een lichte vibratie in het vliegtuig. Zo’n landing was het. En dat bij nacht, dat is toch altijd net iets moeilijker. Ik was apetrots op mezelf.’

Bert in zijn eerste Tipsy Nipper © Archief Bert Kuijper

Bert Kuijper © Archief Bert Kuijper

De Tipsy Nipper: klein en wendbaar

De mogelijkheid om het luchtruim te kiezen hield hiermee echter niet op voor Bert. Op Hilversum heeft hij een Tipsy Nipper staan. ‘Een kistje dat perfect bij mij past’, zegt hij. ‘Het is een klein vliegtuigje met een spanwijdte van zes meter. Het weegt 220 kilo en heeft een lichte motor. Er zijn er 150 van gebouwd: 75 in de fabriek, de rest werd geleverd in een bouwpakket. Je kunt er fraaie low speed aerobatics mee doen. Je vliegt hem tussen duim en wijsvinger en rolt en tolt er alle kanten mee op’, vertelt Bert. Aan zijn stem is te horen hoe leuk hij het vindt. ‘Als je er een spin in maakt, draai je zo snel rond dat je de aarde als één vlek onder je ziet. Met mijn eerste exemplaar heb ik 25 jaar gevlogen. De propeller moest ik altijd met de hand aanslaan. Toen ik er vijf jaar geleden één kon kopen met een startmotor, was de keuze snel gemaakt, temeer daar die ook was voorzien van tiptanks.’ Enige treurnis klinkt door in zijn stem als hij zegt: ‘Als gevolg van een technische storing en het verkeerd afhandelen ervan is de koper van mijn vorige Tipsy Nipper er vlak daarna in verongelukt.’

Buitelen in de Tipsy Nipper © Archief Bert Kuijper

Tipsy Nipper © Archief Bert Kuijper

Bert in zijn Tipsy Nipper © Archief Bert Kuijper

Bert in zijn tweede Tipsy Nipper © Archief Bert Kuijper

Propeller kwijt tijdens looping

‘Twee jaar geleden kwam ik uit een looping, ik gaf gas maar er gebeurde niets’, vervolgt Bert. ‘Ik keek voor me… shit! Mijn propeller weg! Omdat ik zweefvlieger ben geweest en veel buitenlandingen heb gemaakt keek ik uit naar een weilandje met een uitgang zodat de Tipsy Nipper er makkelijk uit was te halen. Ik was nauwelijks geland of er kwam een boer naar me toe. Nadat ik hem had uitgelegd wat er was gebeurd nam hij me mee naar zijn woning en werd ik daar aan tafel gezet – ontzettend aardige mensen. We zaten te eten toen er werd aangebeld. Politie. Die wilde weten waar de piloot was. Nou, hier, aan tafel. Met een politiehelikopter met infraroodcamera’s is nog naar de propeller gezocht. Vergeefs. Een jongetje dat de hond uitliet had gezien dat er iets van mijn vliegtuig afviel. Hij vond de propeller daags daarna terug. Onderzoek wees uit dat die was bevestigd zonder goed te zijn geborgd.’ Inmiddels is het kistje gemaakt en vliegt Bert er weer in rond. Als het aan hem ligt doet hij dat nog heel lang. Modelvliegen © Archief Bert Kuijper

Vliegen op kleine schaal

Ook het modelvliegen heeft Bert nog niet opgegeven. ‘In het verleden bouwde ik de modelvliegtuigen zelf van balsahout. Die bespande ik met een soort papier. Ik werkte er vele dagen aan. Maar als ik er dan uiteindelijk mee kon gaan vliegen en een stuurfout maakte… Dat hele model in de prak. Doodzonde! Ik houd het nu wat simpeler met vrijwel kant-en-klaarmodellen. Die zijn gemaakt van piepschuim. Als ik nu een verkeerde stuurbeweging maak, is het ook jammer, alleen doet het niet zoveel pijn meer.’