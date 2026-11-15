Boeings berokkenen elkaar grote schade: ‘Someone hit us!’ 

Op de luchthaven van Miami is een Boeing 767F van UPS op een Boeing 737 van Copa Airlines gebotst. De vliegtuigen kwamen met elkaar in aanraking nadat het vrachtvliegtuig een aanwijzing van de luchtverkeersleiding niet opvolgde. Niemand liep ernstige verwondingen op.

Het incident gebeurde zaterdagavond tegen 21:15 uur lokale tijd in Florida. De Boeing 737 van Copa Airlines was net geland vanaf Tocumen International Airport in Panama-Stad en taxiede richting de gate. In de tussentijd was een Boeing 767F van UPS Airlines onderweg naar de startbaan voor vlucht 5X358 naar Bogota, Colombia.

767 volgt instructies niet op

Op een audiofragment van de luchtverkeersleiding is te horen dat de Copa-crew ‘iemand heeft ons geraakt!’ zegt. De toren had de Boeing 767 eerder geïnstrueerd voorrang te geven aan de 737, maar die instructie volgde de UPS-bemanning niet op. De piloten erkennen direct hun fout en gaven aan dat ze ‘te ver’ zijn gegaan.

Tijdens de botsing raakte de vleugel van de 737 van Copa Airlines de radome van de Boeing 767. Daarbij raakten beide vliegtuigen aanzienlijk beschadigd. ‘We missen de linker wingtip,’ meldt de Panamese crew aan de verkeerstoren. Op beelden valt te zien dat ook de radome van het UPS-toestel in tweeën gesplitst is door het contact.

Baanwissel

Na een opmerking vanuit de toren dat de 767 ‘had moeten wachten’, meldden de UPS-piloten dat ze bezig waren met een baanwissel. De machine zou tijdens het taxiën een andere startbaan opgegeven hebben gekregen. Dat draagt bij aan de plotselinge werkdruk in de cockpit, aangezien de vliegers de vluchtbeheercomputer (FMC) moeten updaten.

Toch wordt van piloten verwacht dat zij deze taak kunnen uitvoeren terwijl ze taxiën. Meestal houdt één van de aanwezigen in de cockpit zich daarmee bezig, terwijl de ander zich focust op het veilig verplaatsen van het vliegtuig. Het incident vond plaats slechts een dag nadat vluchten in de Verenigde Staten verplicht aan de grond moesten blijven vanwege communicatieproblemen bij de luchtverkeersleiding. Het is onduidelijk of mogelijke drukte als gevolg van de storing heeft bijgedragen aan de botsing.