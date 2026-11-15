Japans lagere defensiebudget bedreigt F-35-bestelling

Japan overweegt de aanschaf van gevechtsvliegtuigen en raketten fors terug te schroeven. Door onenigheid over de omvang van het toekomstige defensiebudget dreigen geplande bestellingen mogelijk met de helft te worden teruggebracht. Ook de aankoop van F-35-gevechtsvliegtuigen van Lockheed Martin kan daardoor worden geraakt.

Defensiebudget valt lager uit

Het Japanse ministerie van Financiën heeft een aanzienlijk lager defensiebudget voorgesteld dan waarop verschillende defensiefunctionarissen en politici hadden gerekend. Dat meldt Reuters op basis van vier bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen. Volgens de bronnen zijn fabrikanten inmiddels gewaarschuwd dat geplande bestellingen mogelijk aanzienlijk lager uitvallen. Bij sommige vliegtuig- en raketprogramma’s zou de vermindering zelfs kunnen oplopen tot vijftig procent.

De mogelijke ingrepen kunnen grote gevolgen hebben voor de Japanse defensie-industrie. Onder de belangrijkste fabrikanten bevinden zich Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric en Kawasaki Heavy Industries. Zij leveren onder meer vliegtuigen, elektronische systemen en ander militair materieel.

Aanschaf F-35’s

De mogelijke bezuinigingen zijn vooral relevant voor het F-35-programma. Japan heeft totaal 147 exemplaren van de Amerikaanse gevechtsjager in bestelling, waarvan 105 F-35A’s. Met de volledige order zou Japan na de Verenigde Staten de grootste F-35-vloot ter wereld krijgen. In het huidige defensieprogramma voor 2023 tot en met 2027 is de aanschaf van veertig F-35A’s en 25 F-35B’s opgenomen. Japan beschikt op dit moment over ongeveer 50 F-35A’s. De eerste Japanse F-35B’s arriveerden in augustus 2025 op de luchtmachtbasis Nyutabaru. Of de nieuwe budgetplannen daadwerkelijk leiden tot minder toestellen, is nog niet bekend. De Japanse regering heeft vooralsnog geen officiële vermindering van het totale aankoopprogramma aangekondigd. Ook is niet duidelijk hoeveel vliegtuigen eventueel worden uitgesteld of geschrapt.