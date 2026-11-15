MiG-killer Tankink: ‘Óf F-16 óf helemaal niks’

Recent verscheen het boek MiG Killer van Peter Tankink en Olof van Joolen. Tankink is de enige naoorlogse Nederlandse jachtvlieger die een vijandelijk vliegtuig heeft neergeschoten. Up in the Sky sprak met Tankink over zijn carrière bij de luchtmacht, voor en na het neerschieten van die MiG boven Joegoslavië. in 1999.

Als jongen droomde Tankink er al van om piloot te worden. In die periode was Transavia-vlieger Pim Sierks een nationale bekendheid, nadat hij in 1974 de Japanse gijzelnemers van de Franse ambassade in een Air France Boeing 707 van Amsterdam naar Damascus vloog. Voor zijn koelbloedige optreden kreeg Sierks zelfs een koninklijke onderscheiding. Tankink: ‘In het begin wilde ik gewoon vliegen. Ik was helemaal niet bekend met militaire luchtvaart. En ja, Sierks vloog verkeersvliegtuigen, dus dat wilde ik ook.’ Bij de selectie voor de toenmalige Rijksluchtvaartschool werd Tankink op een klein onderdeel afgekeurd. Een militaire loopbaan werd toen een interessant alternatief. HM Juliana riddert Pim Sierks © Bert Verhoeff for Anefo, CC0, via Wikimedia Commons

De goede richting

De vader van Tankink gaf hem het laatste zetje in de goede richting: ‘Waarom ga je niet bij de luchtmacht vliegen? Daar hebben ze ook vliegtuigen en heb je een baan voor het leven’, schrijft Tankink in zijn boek. Uiteindelijk resulteerde het in een levenslange carrière bij de luchtmacht: ‘De enige keuze die ik op een zeker moment gemaakt heb, is dat ik in beleid en operaties ook wel graag vooraan wilde staan in het beslissende gedeelte. Dat betekende dat ik weer een jaar naar school moest, naar de stafschool in dit geval. Daarna wilde ik weer in de operationele wereld van het jachtvliegen terugkomen. En dat is ook gelukt.’

Weinig zekerheid

De vliegerselectie bij de luchtmacht doorliep Tankink gelukkig met veel succes. Op advies van zijn vader werd Tankink geen Kort Verband Vrijwilliger (KVV), maar koos hij ervoor om beroeps te worden. ‘Een contract voor bepaalde tijd gaf volgens hem te weinig zekerheid.’ Om voor onbepaalde tijd bij Defensie te worden aangenomen, moest Tankink eerst de officiersopleiding bij de KMA (Koninklijke Militaire Academie) afronden. Dat betekende wel dat het nog ruim drie jaar zou duren voordat hij kon beginnen met vliegen. Cessna T-37 “Tweet” in het NMM museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

Dun nekje

Tankink begon zijn militaire vliegopleiding in 1986, aan het einde van de Koude Oorlog. Net als de meeste van zijn collega’s volgde Tankink zijn vliegopleiding op Sheppard AFB in de Verenigde Staten, op de T-37 en T-38. Zijn laatste F-16 vlucht maakte hij op 23 juni 2023. In die periode van ruim 35 jaar zag hij de jachtvliegwereld veranderen. ‘De hele cultuur in de maatschappij was sowieso anders in de jaren tachtig en negentig. We waren veel minder bezig met gezondheid dan tegenwoordig. Kijk, in onze tijd was het gewoon stom om op de sportschool te gaan zitten. We deden wel aan sport hoor, bijvoorbeeld zaalvoetballen met elkaar. Maar echt gericht trainen om je fysiek voor te bereiden op het vliegen in de F-16 deed je niet. Toch waren we zeker wel meer dan fit genoeg. We vlogen toen nog heel veel luchtverdediging, dus oefenluchtgevechten. Als je tijdens zo’n oefenvlucht niet een keer 9G gevlogen had, had je geen goede missie gehad. Wanneer je dat bijna dagelijks doet, is dat een behoorlijke fysieke inspanning. Toen ik begon op de KMA was de boordmaat van mijn overhemd maat 37. Halverwege mijn F-16 tijd was dat maat 42. Je trainde gewoon je nekspieren; vergeleken met later had ik maar een heel dun nekje toen ik op de KMA begon.’

Een Nederlandse F-16 tijdens laagvliegen in Canada © Collectie NIMH / Luchtfotoarchief Vliegbasis Soesterberg

Onder de Russische radar

Een ander terugkerend fenomeen in de jaren tachtig en negentig bij de luchtmacht, was het laagvliegen in Canada. Van april tot oktober gingen F-16 squadrons oefenen in noordoost-Canada, in het gebied bij de vliegbasis Goose Bay in Newfoundland. Laagvliegen gold voor Nederlandse F-16 vliegers als een essentiële vaardigheid, om onder het bereik van de Russische radars te kunnen blijven. ‘We trainden in die tijd nog voor de Koude Oorlog. Iedere zomer gingen we twee weken naar Canada. We waren heel bekwaam in het laagvliegen.’ Dat het een vaardigheid is die je moet onderhouden, merkte Peter pas later: ‘Als je dat jaren niet meer gedaan hebt, merk je pas het verschil. Het is een heel complexe vaardigheid om dat goed te kunnen. Dat we daar ieder jaar naartoe gingen, was dan ook niet voor niets.’

F-16AM J-063 in het museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

De MiG-kill

Tankink is bekend geworden door dat ene moment in maart 1999, toen hij een Servische MiG-29 neerschoot tijdens operatie Allied Force. Daarmee werd hij de enige naoorlogse Nederlandse jachtvlieger met een air to air kill op zijn naam. Ook in het boek beschrijft Tankink in detail hoe die vlucht verliep, inclusief de periode direct daarna. Zo werd aanvankelijk zijn naam angstvallig geheim gehouden, uit vrees voor wraakacties. Pas vijf jaar later gaf Defensie toestemming voor publicatie van Tankink’s verhaal in De Telegraaf.

F-16AM J-063 in het museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

Peter Tankink voor de “MiG killer” F-16 in het museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

Bommen en raketten

Naast die missie in 1999, zijn er voor Tankink nog diverse andere andere memorabele vluchten die hem altijd zullen bijblijven: ‘Dat is bijvoorbeeld de allereerste operationele missie waarbij ik bommen heb gegooid, in 1995. De dag ervoor stond ik nog in Leeuwarden. We hadden al een eenheid in Italië gedetacheerd, maar we moesten uitbreiden. En toen ben ik die kant op gegaan met nog twee collega’s.’ Nederland had in die periode F-16’s gestationeerd in het Italiaanse Villafranca. In augustus 1995 begon Deliberate Force, waarbij NAVO-gevechtsvliegtuigen luchtaanvallen uitvoerden op posities van het Servische leger.

Tankink vervolgt: ‘De volgende dag vloog ik al boven Bosnië. Boven Sarajevo begonnen ze met die hittezoekende raketten op ons te schieten. Die zagen we ook echt zo naar ons toe vliegen. Het weer was matig op dat moment, met laaghangende bewolking, dus we hingen ook nog redelijk laag tussen die bergen boven Sarajevo. Het was voor het eerst dat ik beschoten werd, en dan ook nog eens in deze hevigheid. Dat maakt echt wel indruk.’ Na de luchtdoelraketten te hebben ontweken, vielen Tankink en zijn wingman de Bosnisch-Servische posities aan met bommen.

Nederlandse F-16’s in 1995 op vliegbasis Villafranca ten tijde van Deliberate Force © Collectie NIMH / Staffotografen Directie Voorlichting Ministerie van Defensie

‘Ik wilde blijven vliegen’

Aan het einde van zijn vliegende carrière, realiseerde Tankink dat een overstap naar de F-35 er niet meer in zat: ‘Toen de F-35 niet in 2014 kwam, maar pas rond 2017 – 2019, toen wist ik het al: ik blijf doorvliegen tot het einde van de F-16. En dan is het vliegen voor mij gewoon voorbij, omdat het niet rendabel is om mij om te scholen naar de F-35.’ Tussen 2017 en 2023 werkte Tankink op het Ministerie van Defensie in Den Haag, bij het Defensie Operatie Centrum. Naast een volle werkweek bleef Tankink vlieguren maken op de F-16: ‘Ik wilde gewoon graag blijven vliegen. Ook omdat het me gewoon energie gaf, om een dag helemaal bezig te zijn met alleen het vliegen. Alleen, ik moest die dag, die uren op een ander moment inhalen.’

F-16AM J-063 bij de laatste operationele vlucht in 2022, gevlogen door Peter Tankink © Roel de Bijl

Eerste vlucht van het nieuwe jaar

Hoewel Tankink het graag deed, merkte hij wel dat F-16 vliegen fysiek veel van je vraagt: ‘Ik kan me bijvoorbeeld de eerste vlucht van het nieuwe jaar herinneren, in januari 2022. Ik ging met een jonge jongen op stap. We gingen luchtgevechten oefenen, één op één BFM (Basic Fighter Maneuvering) boven de Noordzee. Vervolgens bijtanken in de lucht, en dan nog een keer knokken. Daarna zouden we naar huis gaan. Maar die tanker hing er nog, dus hij komt op de radio: “De tanker hangt er nog. Zullen we nog een keer?” Ja, dan ga je niet tegen zo’n jonge jongen zeggen dat je niet meer kunt. Maar mijn oude lijf schreeuwde: “Neee, dat wil je toch niet echt?!” Maar we zijn dus toch nog een keer naar de tanker gegaan en hebben weer geknokt. Na twee uur en tien minuten stonden we weer op de grond. Nou, toen was ik voor de rest van de dag wel klaar. In je jonge jaren voelde je dat ook wel, maar dan kostte het niet zoveel energie als dat het je later kostte. Maar toch, ik had het er graag voor over.’

DHC-2 Beaver S-9/PH-DHC © Leonard van den Broek

F-16 en anders niks

Na zijn laatste F-16-vlucht, nu ruim drie jaar geleden, heeft Tankink nog één keer fast jet gevlogen. De vraag is: mist hij het niet? ‘Ik heb altijd gezegd: Het is F-16, of helemaal niks. Daar ben ik wel van teruggekomen, het begint toch wel weer een beetje te kriebelen. Zo zou ik in de toekomst best voor de KLu Historische Vlucht willen vliegen. En dan niet de Spitfire, want dat moet je aan de jongere actief dienenden overlaten, die ook met regelmaat dat ding kunnen vliegen. Want de Spitfire is een vliegtuig dat best moeilijk te vliegen is, ook omdat het een staartwielkist is. Maar bijvoorbeeld de Beaver, daar ik zou best wel in willen vliegen. Bovendien heb ik nooit de behoefte gehad om naar de burgerluchtvaart te gaan. Wij werden nog opgeleid voor een militair vliegbrevet. Als je een burgerbrevet wilde halen, moest je dat in je eigen tijd doen. En dat heb ik nooit gedaan. Tegenwoordig wordt de huidige generatie vliegers ook opgeleid voor hun burgerbevet. Als ze op een zeker moment zouden willen uitstromen, hoeven ze die burgerpapieren niet meer te halen tijdens hun militaire tijd. Dus het is toch een beetje een win-win situatie, op die manier.’