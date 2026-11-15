Passagier probeert 1,65 miljoen dollar Rusland uit te smokkelen

Een reiziger heeft geprobeerd om omgerekend ongeveer 1,65 miljoen dollar aan contant geld Rusland uit te voeren via de luchthaven Sjeremetjevo in Moskou. De 28-jarige Rus was onderweg naar de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. Tijdens een douanecontrole liep hij tegen de lamp. In zijn ingecheckte koffer en handbagage troffen medewerkers samen 136 miljoen roebel aan. Het geld is inmiddels in beslag genomen.

Miljoenenbedrag ontdekt in ingecheckte koffer

De man had zijn koffer voorafgaand aan de vlucht bij de incheckbalie afgegeven en was vervolgens met alleen zijn handbagage doorgelopen naar het vertrekgebied. Bij een controle van de ruimbagage ontdekten douanemedewerkers echter een opmerkelijke hoeveelheid contant geld. In de koffer zaten 108 bundels bankbiljetten van 5.000 roebel, die met elastiekjes bij elkaar waren gebonden. De totale waarde daarvan bedroeg 129 miljoen roebel, omgerekend ongeveer 1,56 miljoen dollar. Ook de handbagage van de reiziger werd gecontroleerd. Daarin vonden de autoriteiten nog eens zeven miljoen roebel, met een geschatte waarde van 85.000 dollar. Daarmee kwam het totale bedrag dat de man naar het buitenland wilde meenemen uit op 136 miljoen roebel.

Geld in beslag genomen

Volgens de Russische Federale Douanedienst (FTS), die het voorval bekendmaakte, weigerde de 28-jarige man uitleg te geven over de herkomst van het geld. Naar aanleiding van de vondst is een procedure tegen hem gestart op grond van artikel 16.3 van het Russische Wetboek van Administratieve Overtredingen. Dat artikel heeft betrekking op overtredingen van douanevoorschriften. Een rechtbank besloot vervolgens het bedrag dat de reiziger niet legaal naar het buitenland mocht meenemen in beslag te nemen. Welke luchtvaartmaatschappij de vlucht tussen Moskou en Bisjkek zou uitvoeren, is niet bekendgemaakt.