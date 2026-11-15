Transavia haakt in op hype met opvallende campagne

De release van Grand Theft Auto VI houdt niet alleen gamers bezig. Ook luchtvaartmaatschappijen zien kansen om mee te liften op de enorme hype rond het langverwachte computerspel. Transavia France speelt daarop in met een verwijzing naar de nieuwe game. De Franse airline trekt daarbij een parallel tussen de terugkeer van GTA en haar eigen activiteiten. Ook airBaltic liet zich eerder al inspireren door het populaire spel.

Transavia maakt knipoog naar GTA 6

Op sociale media deelt Transavia France een afbeelding: ‘dertien jaar later, een nieuwe kaart, nieuwe personages en een nieuw verhaal. Bij Transavia blijft het plezier om reizigers te vervoeren ondertussen hetzelfde.’ Daarmee verwijst de maatschappij naar de enorme tijd die is verstreken sinds de voorganger GTAV verscheen. Die game kwam in september 2013 uit en groeide uit tot een van de meest succesvolle games ooit.

Ook airBaltic springt op GTA-hype

Transavia France is niet de enige airline die de belangstelling voor GTA 6 aangrijpt voor een marketingcampagne. Ook het Letse airBaltic maakte eerder een verwijzing naar de game. De maatschappij plaatste een bericht waarin wordt gesuggereerd dat medewerkers van de luchtvaartmaatschappij de virtuele wereld van GTA al hebben betreden. Daarbij speelt airBaltic in op de herkenbare personages en situaties uit de game. De maatschappij koppelde de hype bovendien aan haar eigen internetvoorziening aan boord. ‘GTA VI verschijnt volgende week en blijkbaar hebben onze medewerkers het spel al betreden’, schrijft airBaltic met een knipoog.