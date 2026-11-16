Air France-KLM krijgt mogelijk miljoenenprobleem door claim

Air France-KLM krijgt mogelijk te maken met een miljoenenprobleem bij de voorgenomen overname van SAS. Een groep beleggers claimt namelijk dat een bijna veertig jaar oude obligatielening van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij nog altijd geldig is. Het gaat om een bedrag van omgerekend ruim 150 miljoen dollar. De kwestie kan de plannen van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep om zijn belang in SAS uit te breiden mogelijk compliceren, meldt Bloomberg.

127,2 miljoen Zwitserse frank

De groep beleggers bezit naar eigen zeggen meer dan de helft van een obligatielening ter waarde van 127,2 miljoen Zwitserse frank. Het gaat om een achtergestelde obligatie die al ongeveer veertig jaar geleden werd uitgegeven. Volgens de obligatiehouders is de lening niet rechtsgeldig vervallen door het faillissement dat SAS in 2022 in de Verenigde Staten aanvroeg. Zij wijzen erop dat een Amerikaans faillissement volgens de Zwitserse wetgeving niet automatisch wordt erkend. Daarvoor is een afzonderlijke uitspraak van een Zwitserse rechtbank noodzakelijk.

In een brief aan SAS, gedateerd op 5 november, stellen de investeerders dat de onderneming sinds januari 2023 geen jaarlijkse rentebetalingen meer heeft gedaan. Dat zou volgens hen neerkomen op een wanprestatie. De obligatiehouders zeggen inmiddels stappen te ondernemen om hun aanspraken juridisch af te dwingen. SAS heeft bevestigd een brief te hebben ontvangen van een groep die beweert obligatiehouders te vertegenwoordigen. De luchtvaartmaatschappij onderzoekt de inhoud daarvan.

Air France-KLM

De kwestie komt op een gevoelig moment voor SAS. Air France-KLM wil zijn huidige belang van ongeveer twintig procent in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij uitbreiden naar een meerderheidsbelang van 60,5 procent. De groep wil de transactie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 afronden. Air France-KLM nam in 2024 voor het eerst een belang in SAS en speelt sindsdien een belangrijke rol in de toekomst van de maatschappij.

De obligatiehouders stellen dat hun claim de voorgenomen eigendomsoverdracht mogelijk kan bemoeilijken. Het is nog onduidelijk welke gevolgen een eventuele juridische procedure daadwerkelijk zal hebben voor de overnameplannen. De kwestie kan wel opnieuw onzekerheid creëren rond de financiële positie van SAS, juist nu de maatschappij na een ingrijpende herstructurering verder probeert te bouwen aan haar toekomst.